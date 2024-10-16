Яйце чи курка: вчені нарешті з’ясувало що було першим

Учені нарешті відповіли на запитання про те, що з’явилося раніше: курка чи яйце. Але приготуйтеся: спочатку буде непросто. Насамперед варто усвідомити, що яйце без прив’язки до походження від курки існувало задовго до появи першої курки. Ба більше, різниця по-справжньому велика, оскільки перше яйце з’явилося приблизно за півмільярда років до обговорюваного типу хордових.

Однак це не означає, що яйце обов’язково з’явилося до того, як з’явилася перша курка… Тепер, коли все стало остаточно незрозуміло, можна навести міркування і висновки вчених, яких видання The Daily Mail опитало днями – 11 жовтня, виявляється, вважається Всесвітнім днем яйця.

Скоротимо пояснення, озвучивши лише деякі ключові моменти. Так, за словами Джулса Говарда, зоолога й автора науково-популярних книжок, яйця можна назвати посудинами, у яких відбувається змішання генетичного матеріалу для появи нових істот. Без еволюції розмноження виглядало б винятково варіантом «клонування», коли нова істота повністю повторює попередню. Однак такі не зможуть адаптуватися під мінливий навколишній світ.

«Протояйце» напевно кардинально відрізнялося від тих, до яких ми звикли сьогодні. Ймовірно, його відклала якась амеба або червоподібна істота, а саме яйце було настільки малим, що й помітити його було складно. До того ж усе життя тоді мешкало у воді. Перші ж яйця з твердою шкаралупою, ймовірно, з’явилися лише 195 млн років тому.

Поки що можна зробити попередній висновок: яйце як самостійний «артефакт» з’явилося до курки – з еволюційної точки зору.

Щодо курей, то предки сучасних походять від Банківських джунглевих курей (Gallus gallus), які, своєю чергою, з’явилися близько 50 млн років тому. Припускають, що, коли люди почали розчищати ділянки лісу для вирощування рису та інших подібних культур, птахи з джунглів стали скупчуватися на околицях нових полів. Згодом птахи адаптувалися до своїх нових сусідів, стали звикати до них, а виводки пташенят ставали все більш численними. Так, Gallus gallus, мабуть, трансформувалися в Gallus domesticus – курку. Сталося це близько 10 тис. років тому. Щоправда, є й інша теорія, згідно з якою відомі нам кури походять від іншого виду, та й терміни називають різні.

Але повернемося до нашого основного питання. Тут учені йдуть на хитрість. За їхніми словами, запитувати треба так: «Що з’явилося першим: курка чи куряче яйце?» І тут знову в гру вступає еволюція і ті самі «яйця-судини». І тоді відповідь звучить інакше: перша «справжня» курка вилупилася з яйця, відкладеного Gallus gallus (і тому яйце – не куряче). Потім уже «куряча курка» відклала куряче яйце. З цього висновок: курка з’явилася раніше, ніж (куряче) яйце.