АТБ чи Сільпо: де в Україні найдешевші ціни на приправу

Нещодавнє дослідження ринкових цін на популярну приправу “Торчин” з десятьма овочами виявило значні відмінності у вартості цього продукту в різних торговельних мережах столиці.

Згідно з моніторингом цін, найнижчу ціну за пачку приправи вагою 60 грамів пропонує мережа супермаркетів АТБ, де її можна придбати за 21.90 грн. Супермаркети Fozzy та Велмарт мають ціну трохи вищу — 24.49 грн та 24.78 грн відповідно. Metro пропонує дану приправу за ціною 24.91 грн.

У той же час, ритейлери Сільпо та Novus встановили ціни на приправу “Торчин” на рівні 27.89 грн та 27.99 грн відповідно, що є найвищими серед вибраних мереж супермаркетів.

Ціни були зафіксовані в рамках моніторингу, проведеного станом на 26 січня 2024 року. Зазначені дані можуть бути корисними для споживачів, які шукають найекономніші варіанти покупок у столиці.