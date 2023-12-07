Залишилось 5-10 днів: які продукти в магазинах скоро подорожчають

В Україні очікується зростання цін на продукти харчування, особливо з наближенням сезону свят. Очікується, що ця тенденція торкнеться різноманітних продуктів харчування, включаючи м’ясо, ковбасні вироби, фрукти та овочі. Про майбутні зміни розповіла Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку “Шувар”. Вона підкреслила, що, незважаючи на триваючий конфлікт, святковий період сприяє підвищеному попиту на ці продукти харчування.

Попович зазначає, що ескалація цін є щорічним явищем у святковий період. Вона прогнозує, що м’ясо та ковбасні вироби помітно подорожчають. Крім того, зросте вартість фруктів; очікується, що вітчизняні яблука та груші подорожчають на 10-12% до кінця року. Імпортні сезонні продукти, такі як банани, мандарини та інші цитрусові, також можуть подорожчати, потенційно на 10% для бананів і на 15-18% для цитрусових.

Аналогічна ситуація з овочами. Сезон їх вирощування закінчився, і пропозиція на ринку наразі обмежена. Цей дефіцит покривається за рахунок імпорту та тепличних овочів місцевого виробництва, які коштують дорожче. Попович особливо відзначив, що ціни на основні продукти харчування, такі як картопля та буряк, зростуть на 5-8%.

Таке зростання цін відображає як сезонний попит, так і додаткові витрати, пов’язані з імпортом та вирощуванням у теплицях протягом зимових місяців. Хоча це є стандартним явищем для цієї пори року, воно заслуговує на особливу увагу в нинішньому контексті ситуації в Україні. Прогнозовані зміни не очікуються драматичними, а є частиною сезонних коливань, що спостерігаються на продовольчому ринку.