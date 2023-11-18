Відомий таролог розповіла про завершення війни в Україні

Відомий український таролог Ольга Стогнушенко зробила передбачення як про переворот в Росії, так і про закінчення війни в Україні, стверджуючи, що західні партнери України активно працюють над вирішенням конфлікту.

Стогнушенко вважає, що західні країни, залучені в ситуацію, розуміють, що війна наближається до свого завершення. Вони активно роблять кроки, щоб змінити динаміку процесів, що відбуваються, і забезпечити перемогу України. Незважаючи на значні ресурси і зусилля, Захід вірить у кінцевий результат і початок нового циклу.

Крім того, Стогнушенко припускає, що переворот в Росії і перемога України відбудуться одночасно. Вона згадує, що в Росії вже почалася таємнича інформаційна революція, а таємні процеси відбуваються на найвищих щаблях російської влади.

Зверніть увагу, що ці прогнози ґрунтуються на переконаннях та інтуїції ворожки і повинні розглядатися як спекулятивні. Завжди важливо враховувати різні точки зору та надійні джерела при оцінці таких тверджень.