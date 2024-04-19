Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 апреля

Главное светило небосвода гостит у богини красоты и женственности Венеры — в знаке Телец, что передается в спокойных, выдержанных и несколько интровертных нотках в самовыражении людей.

Преобладает поиск стабильности в окружающем мире, желание наслаждаться и радовать себя вкусной едой, телесными удовольствиями. Притягивают красивые вещи. Усиливается интерес к накоплению собственности и материальных благ.

Понимание цены вещам способствует выгодной торговле и наращиванию производственных оборотов. Этот период благоприятен для финансовых дел, биржевых операций с ценными бумагами, инвестиций, бизнеса, трудоустройства, приобретения респектабельных и дорогих вещей.

Учитывая ретроградную фазу Меркурия до 25 апреля, лучше совершать сделки с проверенными клиентами и деловыми партнерами. С пятницы же реализации идей и целей нет помех и можно смело двигаться вперед на пути интеллектуальной деятельности, заключать договоры и союзы, общаться, обучаться новому и обмениваться информацией.

Вы почувствуете энтузиазм и желание заниматься одновременно разными делами, взять роль активного посредника или проявить мастерство в тактике агрессивных переговоров. 24 апреля полнолуние на оси Скорпион-Телец поднимает тему ресурсов.

Эмоционально насыщенный период. Настало время принятия ответственных решений и переосмысления как мы распоряжаемся финансами, здоровьем, временем, силами. Ощутим переизбыток энергии, которую лучше всего направить в созидательное русло или на физическую нагрузку, иначе можно наломать дров, совершив необдуманные и агрессивные действия.

В это время не рекомендуется проводить хирургические вмешательства, пересаживать растения, выяснять отношения, стричь и окрашивать волосы, а также совершать инъекционные косметологические процедуры.

Луна в Скорпионе способствует концентрации на сути вопроса и позволит отделить важное от малозначимого. Можно возлагать на себя обязательства, которые окажутся посильными. Интенсивности неделе добавляет прохождение Венеры по знаку Овен.

Чувства и эмоции обостряются. Трудно удержаться от инициативы в знакомствах, применения изощренных техник соблазнения, позволяющих сразу перейти в пылкую и страстную стадию отношений. Однако, это только всплеск гормонов, активированных мужским тестостероновым влиянием Марса.

В продолжительную связь это переходит редко. Тем не менее, сейчас подходящее время подавать себя с самой выгодной стороны, примерив яркий и сексапильный образ.

В финансовом плане, чувствуется явная поддержка от соединения Юпитера и Урана в земной энергетике Тельца, призывающих накапливать ресурсы и создавать новый фундамент материального благополучия.

Однако, огненная Венера соблазняет к неразумной трате денег. Хорошим же вложением окажется абонемент в спортзал, курс массажа, расширение производства и бизнеса, приобретение режущих инструментов и нагревательных приборов.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам период сулит выгодные условия труда, получение дополнительного дохода, а также практическое применение своих способностей и навыков.

Удачно для приобретения бытовой техники, садовых инструментов и инвентаря, медицинского оборудования и препаратов, а также обучающего курса для шлифовки профессиональных качеств. Эффективны мероприятия по очистке и оздоровлению организма.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов время пришло для развлечений, активного отдыха, участия в светских мероприятиях. Стремление привлечь к себе внимание поможет преуспеть в ходе публичных выступлений, проявить актерский талант или попробовать себя в качестве преподавателя, лектора, массовика затейника.

Вы легко возбуждаете симпатию окружающих. К тому же, вам везет в амурных делах. Запланируйте романтическое свидание с любимым человеком.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам уготованы комфортные условия жизни и благоприятный психологический климат в семье, в доме, а также на душе. Сейчас важна размеренность энергетических затрат и соблюдение ежедневных приятных ритуалов.

Пользу здоровью принесет отдых на природе, в санатории, посещение бассейна или сауны. Позвольте себе творческое уединение в ходе которого вы обязательно получите интуитивные инсайты.

Рак — гороскоп на неделю

Раки способны решать сложные и запутанные задачи, находить удачные решения и заводить перспективные знакомства, налаживать добрые и дружеские отношения с родственниками, соседями, одноклассниками.

Позитивные идеи, творческое мышление и воплощение интересных проектов открывает все возможности пожинать плоды в будущем. Не исключены пробуждение ясновидения и дара предсказывать будущее.

Лев — гороскоп на неделю

Львов ждет деловой успех и карьерный рост, а также премиальные выплаты и бонусы от руководства. Профессиональная деятельность приносит ощутимый и стабильный доход.

Чувство собственного достоинства наравне с наработанным авторитетом поможет в решении многих деловых вопросов, в том числе при обращении в официальные инстанции. Для закрепления положительного результата займитесь составлением плана дальнейших действий.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев появляется возможность осуществить все то, к чему стремились — социальный успех, новые инициативы и крупные начинания. Космические энергии повышают уровень оптимизма и энтузиазма, увеличивают амбиции, что, в совокупности, способствует достижению целей.

Удача поможет вам в судебной, издательской, научной или туристической деятельности, в установление международных связей и в путешествиях.

Весы — гороскоп на неделю

Весы испытывают интерес к загадочным явлениям и стремятся познать тайны потустороннего мира. Сейчас вы особенно верите в приметы. Используйте эти веяния для получения оккультных знаний или посещения гадального салона.

Повышается интуиция, а значит вы легко сможете избежать острых углов. Период хорош и для комплексного обследования организма, экстрасенсорного лечения, лечебного голодания, психотренинга и духовных практик

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов жизнь вносит рокировки. Друзья становятся деловыми или брачными партнерами, а супруги переходят в ранг друзей. Возможно спонтанное заключение брака или другие конструктивные преобразования в личной жизни.

Активное участие в общественной жизни принесет вам признание в коллективе и приобретение верных союзников. Благодаря креативному периоду, проявляется тяга к чему-то новому и необычному, например к смене образа или оригинальным развлечениям

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, наличие правильной и четко сформулированной стратегии способствует неуклонному подъему со ступени на ступень. Ваши усилия будут вознаграждены успехом на работе, повышением в должности или удачным трудоустройством.

Можно организовывать собственное дело, комфортное рабочее место, медицинский кабинет. Вы отметите возрастание упорства и выдержки, что приведет к профессиональному и материальному прогрессу.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги стремятся к расширению своей роли в жизни общества, установлению любовных или творческих связей с людьми из дальних стран или других религиозных конфессий. Состояние влюбленности привнесет позитивные изменения и способствуют вашему развитию.

Есть шанс проявить себя ярко, повысить свой престиж и популярность, воплотить в жизнь амбициозные проекты. Удача сопутствует в международной, законодательной и спортивной деятельности

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям Вселенная дает посыл на успешное приумножение и приращение имущества, на ощущение безопасности и силы. Благоприятно для приобретения, расширения, страхования и сдачи в аренду собственности.

Деятельность, связанная с недвижимостью, строительством, землей или акциями сулит крупную прибыль. Полезным занятием окажется бизнес планирование, которое, несомненно, приведет вас к карьерным вершинам.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы способны найти общий язык с другими людьми, легко завести контакты и деловые связи. Благоприятно для консультационной, интеллектуальной и торговой деятельности, рекламных мероприятий, переговоров, подписания важных документов.

Устройству личной жизни способствует знакомство по интернету, в транспорте, командировке или в учебном заведении. А дипломатичность, хороший вкус и манеры помогут вам привлечь внимание со стороны желанной персоны