Астрологи рассказали, кому тотально не повезет в октябре

Звезды уже рассказали все секреты астрологам, а те в свою очередь раскрывают их вам. Как оказалось не всем знакам зодиака улыбнется удача в октябре. Более того, для некоторых месяц подготовил массу испытаний. Если сможете их выдержать, получите шикарное вознаграждение в конце октября.





Поэтому, давайте узнаем, кому в октябре стоит быть терпеливым, осторожным и сохранять холодный рассудок.

Овен — второй месяц осени будет проверять вас во всех сферах жизни: работа, семья, друзья, здоровье. Поэтому старайтесь сохранять максимум спокойствия, не стройте грандиозных планов. Уикенды на свежем воздухе перенесите на октябрь. Откажитесь от экстремального отдыха, непредсказуемых поездок и других незапланированных развлечений.

Весы — экономьте деньги, потому что октябрь будет все время вас побуждать на покупки и расходы. Астрологи советуют не занимать никому средства. Также откажитесь от кредитов. Чтобы не попасть впросак, меньше спорьте с начальством. Пейте витамины, сядьте на диету, порадуйте себя санаторным отдыхом. Если будете легкомысленно относиться к собственному здоровью в октябре, то будете вынуждены потратить круглую сумму на лечение сезонных простуд.

Скорпион — в этом месяце неудачи будут случаться “просто так”. К сожалению вы не сможете подстраховаться, и предугадать их. Лучшее, что вы можете сделать, принять позицию наблюдателя и делать выводы. Все, что вы легко отпустите в этом месяце, вернется к вам и умножится: любовь, деньги, дружба.

Рыбы — запаситесь терпением, его вам необходимо очень много. Складывается такое впечатление, что звезды решили вас испытать. Каждый день будут случаться неприятности: авария, поломка бытовой техники, сезонные простуды, затопление квартиры … в общем один из самых сложных месяцев в году. Не переживайте, каждый знак зодиака уже прошел через подобное, теперь пришла ваша очередь.