Фатальний місяць: яким трьом знакам лютий зіпсує життя

Попри відсутність у лютому ретроградних планет, для деяких зодіакальних знаків цей місяць стане вкрай складним. На них чекають самі лише проблеми та життєві перипетії. Не пощастить Близнюкам, Стрільцям та Водоліям. Для них доля підготувала чимало випробувань.

Близнюки

Увесь місяць Близнюки будуть знаходитися під впливом темної енергії. Їх накриють негативні емоції, що як магніт притягнуть до себе проблеми на роботі та в особистому житті. Представникам знаку буде складно приймати рішення, що позначиться на якості їх роботи. До того ж вони будуть дуже конфліктними і неодмінно посваряться бодай з кимось із колег.

В особистому житті також не все буде гаразд. Між Близнюками та їх партнерами відчуватиметься постійне напруження, яке може призвести до сварки. Уродженцям знаку радять тримати свої емоції під контролем та не піддаватися гніву. Таким чином вони втримаються від образ в адресу коханої людини, про які потім могли б сильно пожалкувати.

Стрілець

Стрільці в лютому стануть абсолютно безкомпромісними. Якщо представникам знаку не сподобається поведінка партнера чи когось із знайомих, вони обов’язково скажуть про це та ще й у доволі грубій формі. Така поведінка може спричинити до численних конфліктів між Стрільцями та їх найближчим оточенням.

Астрологи радять Стрільцям не відштовхувати людей, які намагають бути поруч та виявляють турботу. Навіть якщо певні риси таких знайомих збурюють в уродженцях знаку негативні емоції, варто взяти себе в руки та проігнорувати ці розбіжності. Якщо відкидати всіх, хто бодай чимось не догодив, можна врешті-решт залишитися наодинці з собою.

Водолій

Представникам цього знаку доведеться стикнутися із проблемами на роботі. Затримки у виконанні проектів, необхідність приймати складні рішення та можливі сварки з керівництвом зовсім зіпсують Водоліям настрій. Смуга негараздів змусить уродженців знаку засумніватися в собі, вони геть втратять мотивацію до роботи і не отримуватимуть від неї жодного задоволення.

Та все це тимчасово. Водоліям варто попрацювати над власним психологічним станом і відшукати внутрішню опору. Лише так вони відновлять втрачену впевненість в собі та зуміють впоратися з усіма труднощами, які приніс лютий. Також Водоліїв просять бути обережними з людьми, які безпосередньо впливають на результати їх роботи, зокрема з колегами. Від них цього місяця варто чекати підступів, які можуть додати Водоліям проблем.