Названо солодощі, які зникнуть з прилавків українських магазинів

Українські солодощі вже зовсім скоро можуть стати справжнім дефіцитом. Провідні кондитерські компанії вже оголосили про згортання виробництва деяких видів солодощів. У всьому винна ціна на газ, яка протягом поточного року підскочила не на жарт.





Важливість кондитерської галузі для економіки України важко переоцінити. Навіть у часи ковідної кризи вона стабільно приносила дохід у бюджет та завойовувала ринки сусідніх країн. Лише із січня до жовтня поточного року на експорт було виготовлено 218 тонн солодощів.

Та тепер доля української кондитерки опинилася під питанням. Вперше проблему винесли не обговорення ще на початку 2021 року. Члени Торгово-промислової палати України наголошували на критичній ситуації із ціною цукру. Через монополізацію цукрового ринку ціни на цей продукт стрімко зросли, поставивши виробників солодощів у досить складну ситуацію.

Ще одним кризовим фактором для кондитерської галузі стала ціна на газ. Наразі виробники солодощів купують газ за ціною близько 35 кг за куб. Та вже у січні вартість блакитного палива підскочить до 45 грн за куб м.

Таким чином кондитерським фабрикам незабаром доведеться або згорнути частину виробництва, або ж підвищити ціни на свою продукцію. Якщо виробники оберуть перший спосіб, з прилавків зникнуть українське печиво, бісквіти та інші солодощі, що потребують випікання. Адже саме на них фабрики використовують найбільше газу.

Другим варіантом виходу з положення є підвищення цін. Однак цей спосіб компенсувати витрати може завдати нищівний удар по самих виробниках. У 2021 році вартість солодощів вже зросла майже на 30%. Якщо ж її підняти ще на 10-15%, як того вимагає актуальна ситуація, українські цукерки та печиво стануть просто невигідними для експортерів. Та й вітчизняні споживачі обиратимуть дешеві польські солодощі, замість ROSHEN чи «АВК».

Та яку б тактику не обрали українські кондитери, полиці із солодощами у супермаркетах точно не опустіють. Вітчизняні смаколики замінять польські та чеські солодощі, які вже зараз користуються популярністю серед українців за рахунок своєї дешевизни.