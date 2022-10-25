В Украине безумно подорожало мясо: сколько курятина и свинина стоят сегодня

В Украине за последний месяц существенно подорожало мясо. В частности, курятина прибавила в цене – 3%, а свинина – аж 10%. Причем эксперты продовольственного рынка утверждают – это еще не конец, и в дальнейшем стоимость мяса будет только расти.

Как отметил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, главной причиной удорожания мяса является повышение цен на корма. Ведь именно корма составляют 70% себестоимости куриного мяса.

Не стоит забывать и о трудностях с логистикой. Производители отмечают, что перевозить готовую продукцию стало значительно сложнее из-за разрушения мостов и асфальтового покрытия на дорогах междугородного значения. Да и бензин в Украине с начала войны подорожал не на шутку.

Учитывая эти факторы, эксперт убежден – цены на мясо продолжат расти. А вот какими темпами будет зависеть от стоимости энергоресурсов, кормов и возможности производителей обеспечивать животным нормальные условия содержания на фоне военных действий.

Какие цены на мясо в Украине сегодня?

По данным Минфина, цены на курятину с сентября изменились следующим образом:

куриное бедро – подорожало на 2,72 грн и сейчас стоит в среднем 102,45 грн за килограмм;

голень – прибавила в цене 4,60 грн и сейчас ее стоимость составляет 77,45 грн за килограмм;

куриное филе – подорожало на 2,29 грн до 136,27 грн за килограмм.

Но больше всего возросла стоимость свинины, в частности:

грудинка свинная – подорожала на 18,25 грн до 173,21 грн за килограмм;

лопатка свинная – на 17,18 грн до 169,75 грн. за килограмм;

ребра – прибавили в цене 8,11 грн и теперь стоят 166,21 грн за килограмм.

Кроме того, по словам экономического аналитика Олега Пендзина, в Украине продолжат дорожать куриные яйца. До конца года цена на них может вырасти еще на 8%. Хотя ранее эксперты обещали удешевление яиц еще до конца октября.