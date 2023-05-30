Українцям масово підсовують на здачу фальшиві 500-ки: як легко розпізнати підробку

Купуючи товари на ринках чи в магазинах, ви можете наразитися на ризик того, що шахраї розповсюджують фальшиві гривневі банкноти. Тому дуже важливо завжди перевіряти гроші, які вам дають на здачу.

Національний банк України (НБУ) надав інформацію про найчастіше підроблювані банкноти та поради, як їх розпізнати.

За даними банківських працівників, банкнота номіналом 500 гривень є найулюбленішою серед фальшивомонетників: на неї припадає 57% від загальної кількості вилучених фальшивих банкнот і 39% виявлених підробок.

Крім того, фальшивомонетники також часто підробляють банкноти інших номіналів:

200-гривнева банкнота (45% від загальної кількості вилучених підроблених банкнот і 26% від загальної суми підробок)

100-гривнева банкнота (8% від загальної кількості підробок).

Поради щодо розпізнавання підроблених банкнот

Підроблені банкноти можна визначити на дотик. Справжні банкноти мають рельєфну текстуру на зображеннях, розташованих на лицьовому боці, яку можна відчути на дотик.

Справжність також можна підтвердити, піднісши банкноту до світла. Повинні бути видні специфічні ознаки, в тому числі водяні знаки (зображення портрета, дзеркальне до видимого портрета на банкноті, цифрове значення та графічний символ гривні).

Більше того, якщо піднести справжню банкноту до світла, можна побачити зображення цифрового номіналу, надруковане як на лицьовому, так і на зворотному боці. Ці зображення вирівнюються і утворюють цілісне зображення, якщо розглядати їх разом.

Нарешті, справжні банкноти можуть демонструвати зміну кольору при розгляданні під різними кутами.