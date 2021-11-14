Стало відомо, чому люди вирішують займатися сексом по дружбі

«Секс по дружбі» — його обговорюють вже довгі роки, як явище. Наскільки висока ймовірність того, що інтимна близькість не зіпсує дружні стосунки? Чому люди вибирають партнера в колі знайомих? На ці питання спробували знайти відповідь психологи.





Чому секс по дружбі — не рідкісне явище

Найчастіше між друзями починаються сексуальні відносини в тому випадку, коли вони не готові до сім’ї та не хочуть зобов’язань. У більшості випадків такий формат відносин затягується, і друзі починають зустрічатися один з одним тривалий період (може тривати кілька років), заперечуючи цей факт.

Часто дружбу плутають із закоханістю. Адже, крім взаємної довіри та поваги для інтимної близькості має ще бути статевий потяг. Тому часто під терміном «секс по дружбі» розгортається така картина: один партнер закоханий в іншого і згоден хоча б на секс.

Експерти назвали дві ситуації, при яких між друзями можливий відмінний секс, і при цьому є високий шанс зберегти дружні відносини:

Секс з ексом. Якщо ви розлучилися з партнером на хорошій ноті, то в принципі секс можливий. Але тільки не варто знову будувати відносини.

Курортний роман — швидкоплинний, без продовження. Ідеальний варіант для тих, хто не хоче будувати довгострокові відносини. Друга чи подругу легко знайти на цей період.

Якщо є сильний сексуальний потяг між друзями. Невідомо, чим може закінчитися така авантюра. Але найчастіше такі друзі будують міцні сімейні союзи.

Психологи впевнені, чим старший вік у людини, тим більше шансів у партнерів зберегти дружні відносини після сексу. Річ у тім, що зріла людина вже більш досвідчена і вміє розбиратися в собі, своїх емоціях і бажаннях. Молоді люди реагують на все гостріше. Це пов’язано і з гормонами, і з малим життєвим досвідом.