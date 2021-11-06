Заробитчанам разрешили проще переводить деньги в Украину
Приват запустил новый сервис для международных транзакций.
ПриватБанк предложил своим клиентам опцию, которая сделает процедуру перевода денег из-за границы более удобной. Ориентирован новый сервис, главным образом, на украинских трудовых мигрантов, которые смогут с его помощью пересылать заработанные средства своим семьям в Украину.
Как воспользоваться новой услугой?
В пресс-службе государственного банка рассказали, что услуга запущена в сотрудничестве с популярным в Европе сервисом денежных переводов Azimo. Главной ее особенностью является то, что людям не нужно относить наличные в банк, или же в отделение компании, осуществляющей международные переводы. К тому же, для отправки денег не понадобятся никакие дополнительные документы.
Чтобы сделать перевод, пользователь должен воспользоваться специальным приложением на сайте Azimo.
Для этого необходимо владеть следующими данными:
- номер сотового получателя средств;
- четыре последние цифры номера его счёта.
Кто может воспользоваться услугой перевода?
Сервис доступен не всем заробитчанам. Воспользоваться им могут только те, кто живет и работает в следующих регионах:
- Европа;
- Великобритания;
- Канада;
- Австралия.
Какими видами переводов пользуются заробитчаны?
Переслать деньги из-за границы можно тремя способами:
- корреспондентские банковские счета;
- международные платежные системы;
- прочие частные сервисы.
По подсчетам Национального банка, в 2021 году в страну таким образом поступило около 10 миллиардов долларов. Большую часть указанной суммы перевели именно трудовые мигранты.
Только за сентябрь текущего года они отправили своим семьям в Украину более 1,26 миллиарда долларов. Эта сумма на 23% превышает прошлогодние данные за тот же период.
Благодаря такому сумасшедшему спросу на международные денежные переводы дефицит клиентов новому сервису от ПриватБанка точно не грозит. К тому же популярность работы за границей с каждым годом только набирает обороты, побуждая миллионы украинцев покидать свои дома в поисках лучшей судьбы и дохода.
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