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Заробитчанам разрешили проще переводить деньги в Украину

Приват запустил новый сервис для международных транзакций.

06.11.2021
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ПриватБанк предложил своим клиентам опцию, которая сделает процедуру перевода денег из-за границы более удобной. Ориентирован новый сервис, главным образом, на украинских трудовых мигрантов, которые смогут с его помощью пересылать заработанные средства своим семьям в Украину.


Как воспользоваться новой услугой?

В пресс-службе государственного банка рассказали, что услуга запущена в сотрудничестве с популярным в Европе сервисом денежных переводов Azimo. Главной ее особенностью является то, что людям не нужно относить наличные в банк, или же в отделение компании, осуществляющей международные переводы. К тому же, для отправки денег не понадобятся никакие дополнительные документы.

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Чтобы сделать перевод, пользователь должен воспользоваться специальным приложением на сайте Azimo.

Для этого необходимо владеть следующими данными:

  • номер сотового получателя средств;
  • четыре последние цифры номера его счёта.

Кто может воспользоваться услугой перевода?

Сервис доступен не всем заробитчанам. Воспользоваться им могут только те, кто живет и работает в следующих регионах:

  • Европа;
  • Великобритания;
  • Канада;
  • Австралия.

Какими видами переводов пользуются заробитчаны?

Переслать деньги из-за границы можно тремя способами:

  • корреспондентские банковские счета;
  • международные платежные системы;
  • прочие частные сервисы.

По подсчетам Национального банка, в 2021 году в страну таким образом поступило около 10 миллиардов долларов. Большую часть указанной суммы перевели именно трудовые мигранты.

Только за сентябрь текущего года они отправили своим семьям в Украину более 1,26 миллиарда долларов. Эта сумма на 23% превышает прошлогодние данные за тот же период.

Благодаря такому сумасшедшему спросу на международные денежные переводы дефицит клиентов новому сервису от ПриватБанка точно не грозит. К тому же популярность работы за границей с каждым годом только набирает обороты, побуждая миллионы украинцев покидать свои дома в поисках лучшей судьбы и дохода.

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06.11.2021
1 хвилина на прочитання

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