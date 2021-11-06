Заробитчанам разрешили проще переводить деньги в Украину

ПриватБанк предложил своим клиентам опцию, которая сделает процедуру перевода денег из-за границы более удобной. Ориентирован новый сервис, главным образом, на украинских трудовых мигрантов, которые смогут с его помощью пересылать заработанные средства своим семьям в Украину.





Как воспользоваться новой услугой?

В пресс-службе государственного банка рассказали, что услуга запущена в сотрудничестве с популярным в Европе сервисом денежных переводов Azimo. Главной ее особенностью является то, что людям не нужно относить наличные в банк, или же в отделение компании, осуществляющей международные переводы. К тому же, для отправки денег не понадобятся никакие дополнительные документы.

Чтобы сделать перевод, пользователь должен воспользоваться специальным приложением на сайте Azimo.

Для этого необходимо владеть следующими данными:

номер сотового получателя средств;

четыре последние цифры номера его счёта.

Кто может воспользоваться услугой перевода?

Сервис доступен не всем заробитчанам. Воспользоваться им могут только те, кто живет и работает в следующих регионах:

Европа;

Великобритания;

Канада;

Австралия.

Какими видами переводов пользуются заробитчаны?

Переслать деньги из-за границы можно тремя способами:

корреспондентские банковские счета;

международные платежные системы;

прочие частные сервисы.

По подсчетам Национального банка, в 2021 году в страну таким образом поступило около 10 миллиардов долларов. Большую часть указанной суммы перевели именно трудовые мигранты.

Только за сентябрь текущего года они отправили своим семьям в Украину более 1,26 миллиарда долларов. Эта сумма на 23% превышает прошлогодние данные за тот же период.

Благодаря такому сумасшедшему спросу на международные денежные переводы дефицит клиентов новому сервису от ПриватБанка точно не грозит. К тому же популярность работы за границей с каждым годом только набирает обороты, побуждая миллионы украинцев покидать свои дома в поисках лучшей судьбы и дохода.