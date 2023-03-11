Гороскоп на 11 марта для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на GSMinfo на сегодня, 11 марта. Новые сутки убывающей Луны благоприятны для новых знакомств, деловых встреч или романтических свиданий. Настало время для перезагрузки и обновления.
♈ Овны
Представители этого знака зодиака слишком много беспокоятся о прошлых неудачах. Вы ощущаете, что что-то упустили и пошли неверной дорогой. Звезды рекомендуют избавиться от смятений — на ушедший поезд все равно уже не попасть. Зато у вас есть время успеть на следующий. Не упустите и этот шанс.
Космический совет: не оглядывайтесь назад, живите настоящим.
♉ Тельцы
Если ли смысл что-то начинать, если не собираетесь это заканчивать? Вы постоянно чем-то горите, полны идей и амбиций, Тельцы. Может, не стоит сильно налегать на новое увлечение? Звезды рекомендуют начать воспитывать в себе дисциплину.
Космический совет: пора доставать дела из долгого ящика.
♊ Близнецы
Представители воздушной стихии с головой погрузились в рабочие дела. Откуда столько ответственности на плечах? Вероятно, домашняя обстановка давит на вас из-за недопониманий с родными. Личные переживания не должны отражаться на карьере. Пора отдохнуть от напряженных будней, тогда и в семье наступит благополучие.
Космический совет: работа не волк — в лес не убежит.
♋ Раки
Инфантильность захватила Раков, их взрослая часть куда-то запропастилась. Из самодостаточной и сильной личности вы превратились в капризное чадо, полное наивности и суеты. Звезды рекомендуют выбросить из головы безумные идеи. По крайней мере, в этот жизненный промежуток.
Космический совет: хватит витать в облаках, пора возвращаться на землю.
♌ Львы
Некоторые представители этого знака зодиака погрязли сегодня в неуверенности в себе. Комплексы затормозили вас, Львы. Увы, жизнь не дает передышек, любые остановки идут вам во вред. Никто не поверит в вас, если вы сами не ощутите свою силу. Не стоит недооценивать свои возможности.
Космический совет: не бойтесь своих ошибок, это часть жизни.
♍ Девы
Сомнения, тревоги и страх перед неизвестностью. Вот что мучает Дев, когда они хотят попробовать что-то новое. Вы слишком строги к себе, не можете простить ни одну оплошность. Откуда такое рвение к совершенству? Невозможно достичь идеала, поэтому не стоит за ним гнаться. Просто будьте собой.
Космический совет: не бойтесь экспериментировать, у вас все получится.
♎ Весы
Представители воздушной стихии заблудились по дороге к гармонии. Нескончаемое беспокойство, паника, неопределенность, туманность. Звезды рекомендуют Весам оказаться в самом неожиданном для них месте. Поехать в другой город, взять уроки по танцам или спеть в караоке.
Космический совет: пришло время для перезагрузки, пора обновляться.
♏ Скорпионы
Некоторые Скорпионы считают в последнее время, что все вокруг им должны. Окружающих очень отталкивает такое поведение, а вы от этого недоумеваете. Подумайте, что неразумно в вашем поведении? Тогда все встанет на свои места.
Космический совет: хватит обманывать себя, взгляните правде в глаза.
♐ Стрельцы
Скоро некоторые представители этого знака зодиака буквально сольются с диваном. В чем причина? Возможно, на работе появились проблемы. Вас в корне не устраивает то, чем вы занимаетесь. Пора сменить род деятельности и перестать откладывать дела на потом.
Космический совет: прекратите кормить себя обещаниями.
♑ Козероги
Козероги в последнее время слишком бурно реагируют на критику и все время пытаются измениться. Отражение в зеркале их совершенно не устраивает, да и к характеру постоянные придирки. Вы почему-то уверены, что именно из-за этого люди отталкивают вас. Может, пора научиться любить себя?
Космический совет: просто будьте собой и мир улыбнется вам.
♒ Водолеи
Наступило время для романтики. Звезды открыли Водолеям любовный путь, этому ни в коем случае нельзя препятствовать. Пора отправиться на свидание, устроить романтический вечер, завести новые знакомства с противоположным полом. Если у вас уже есть партнер, то не исключено, что он подумывает о предложении руки и сердца.
Космический совет: откройте свое сердце для любви.
♊ Рыбы
Только недавно у представителей водной стихии родилась очередная идея. Увы, процесс реализации быстро остановился. Почему? Пару промахов и все — вы ушли в уныние. Нельзя так быстро сдаваться, ведь ошибки — это необходимая часть получаемого опыта.
Космический совет: вы слишком быстро опустили руки, еще не поздно все изменить.
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