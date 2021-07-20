Перерахунок тарифів: газ стрільнув під 200%

В Україні протягом останнього року ціни на комуналку змінилися до невпізнаваності. Торкнулося подорожчання майже усіх видів компослуг. Лише вартість газу зросла на понад 175%. А електроенергія, без врахування серпневого перегляду тарифів, коштує майже на 40% більше, ніж торік. Чому ж тарифи невпинно повзуть вгору, та які цифри ми побачимо у платіжках вже восени?





Газ

Суттєве здорожчання блакитного палива пов’язане у першу чергу з тим, що з серпня минулого року було запроваджене ринкове формування цін для населення. Нові правила розв’язали руки постачальникам і вони змогли призначати ціни за енергоресурс на власний розсуд. Тим більше, що вартість газу у Європі також суттєво зросла. Таким чином кубометр пального для українців зараз коштує 7,9 грн за кубометр. Тоді як ще у липні 2020 року за нього сплачували всього 2,8 грн.

Електроенергія

Наразі подорожчання електрики для українців у порівнянні з липнем минулого року складає рівно 36,6%. Збільшилися суми у платіжках за світло в першу чергу через скасування пільгового тарифу 90 коп., за яким розраховувалися перші 100 кіловатів. Таким чином зараз діє єдина ціна на електрику – 1,68 грн за кВт*год.

Та сплачувати за світло по такій ставці нам залишилося недовго. Вже із 1 серпня тариф 1,68 грн за кіловат діятиме лише для громадян, які споживають не більше 100 кВт*год за місяць. Для усіх інших користувачів ресурсу ціна суттєво зросте.

Опалення та гаряча вода

На диво оплата за тепло з минулого року не надто змінилася. Фактично тарифи збільшилися всього на 13,9%. Чому ж вони не злетіли догори разом із ціною газу? Тут «на руку» українцям зіграв меморандум, який теплопостачальники підписали з українським урядом. Лише завдяки цьому оплата за тепло й гарячу воду досі не сягнула захмарних висот.

Та за очікуваннями експертів така ситуація дуже скоро зміниться. Вже до початку опалювального сезону варто очікувати здорожчання обидвох послуг щонайменше на 40%.