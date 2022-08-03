Українців масово дурять поштові шахраї: чому варто перевіряти посилку перед оплатою

В Україні з’явився новий вид шахрайства, від якого вже постраждали сотні громадян. Українцям надсилають посилки з післяплатою, виставляючи ціну, що в рази перевершує їх реальну вартість. Наївні клієнти оплачують посилку, не перевіряючи її вміст, і лише потім, після розпаковки, дізнаються, що їх обдурили.





Про нову злочинну схему розповів на своїй Facebook-сторінці журналіст Роман Вінтонів, глядачами знаний як Майкл Щур. Він і сам втрапив у таку халепу, проте в останній момент запідозрив обман і залишив шахрая «з носом».

Вінтонів пояснив, що часто отримує посилки і не здивувався коли йому прийшло сповіщення від поштового оператора. Він прийшов до відділення та заплатив 204 грн за пакунок, навіть не перевіривши, що всередині. Та коли журналіст взяв посилку в руки, вона виявилася набагато легшою за очікуване замовлення. Відкривши коробку, Вінтонів побачив звичайнісінький брелок вартістю не більше 10 грн.

На щастя тоді Роман ще був у відділенні поштової служби. Він показав свою знахідку працівникам відділення і, на своє здивування, почув у відповідь «о, знову вони». Виявилося, такий випадок трапився далеко не вперше. За словами працівниці пошти, лише на їхнє відділення таких посилок надійшов вже не один десяток.

Гроші, заплачені за шахрайський пакунок, журналісту повернули. Та якби він пішов із цим «замовленням» додому і вже там виявив обман, повернути кошти йому б вже не вдалося.

Загалом ця афера розрахована саме на неуважних клієнтів, які часто отримують посилки і вже звикли не перевіряти їх вміст. Вінтонів вважає, що клієнтську базу для відправки своїх «сюрпризів» зловмисники могли у когось придбати, навіть у когось із працівників пошти. Тож жертвою може стати кожен любитель онлайн-шопінгу, а таких зараз чимало.

Єдина можливість не попастися не вудку шахраїв – відкривати всі посилки ще до оплати. Не зайвим буде також перед отриманням посилки перевірити ім’я відправника, який надіслав ваше замовлення. Тоді, навіть не відкриваючи пакунок, знатимете, що вас намагаються обдурити.