Західні експерти розповіли про те, які наслідки спричинить підрив Каховської ГЕС

Дамба перетинає величезну українську річку Дніпро, стримуючи величезний резервуар води. Сама дамба має 30 метрів у висоту і сотні метрів в ширину. Збудована в 1956 році в складі Каховської ГЕС.
Резервуар містить приблизно 18 кубічних кілометрів води, приблизно такий самий об’єм, як Велике Солоне озеро в Юті. Прорив дамби може призвести до затоплення населених пунктів під нею, включно з Херсоном, який українські війська відвоювали наприкінці 2022 року.
Невдовзі після того, як Україна звинуватила Росію у підриві дамби, очільник Херсонщини закликав жителів евакуюватися, попередивши, що «вода досягне критичного рівня через 5 годин».
Вода з водосховища забезпечує Кримський півострів на півдні, який був анексований Росією в 2014 році, а також Запорізьку АЕС – найбільшу в Європі.
Вона також допомагає живити Каховську ГЕС. Руйнування дамби посилить поточні енергетичні проблеми України.
Це також, ймовірно, призведе до руйнування системи каналів, які зрошують більшу частину південної України, включаючи Крим.
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