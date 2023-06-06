Західні експерти розповіли про те, які наслідки спричинить підрив Каховської ГЕС

Дамба перетинає величезну українську річку Дніпро, стримуючи величезний резервуар води. Сама дамба має 30 метрів у висоту і сотні метрів в ширину. Збудована в 1956 році в складі Каховської ГЕС.

Резервуар містить приблизно 18 кубічних кілометрів води, приблизно такий самий об’єм, як Велике Солоне озеро в Юті. Прорив дамби може призвести до затоплення населених пунктів під нею, включно з Херсоном, який українські війська відвоювали наприкінці 2022 року.

Невдовзі після того, як Україна звинуватила Росію у підриві дамби, очільник Херсонщини закликав жителів евакуюватися, попередивши, що «вода досягне критичного рівня через 5 годин».

Вода з водосховища забезпечує Кримський півострів на півдні, який був анексований Росією в 2014 році, а також Запорізьку АЕС – найбільшу в Європі.

Вона також допомагає живити Каховську ГЕС. Руйнування дамби посилить поточні енергетичні проблеми України.

Це також, ймовірно, призведе до руйнування системи каналів, які зрошують більшу частину південної України, включаючи Крим.