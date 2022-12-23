З Нового року в Україні почнуться масові скорочення: в чому причина

Перебої з енергопостачанням в Україні можуть спричинити чергову хвилю скорочень та збільшення кількості безробітних. Такої думки притримується керівник відділу Executive search та рекрутингу кадрового порталу GRC.ua Наталія Слинько. Вона переконана, що масові звільнення у вітчизняних компаніях почнуться вже з Нового року.

За словами експертки причин для скорочення штату в Українських працедавців зараз вистачає. Перш за все це проблеми із забезпеченням нормальних робочих умов на тлі періодичних вимкнень світла. Керівникам доводиться купувати генератори, термінали Starlink, світлодіодні лампи, обігрівачі, щоб працівники могли щодня приходити в офіс і виконувати свої обов’язки. А це шалені витрати, через які прибутки підприємців суттєво знижуються, а деякі взагалі починають працювати «в мінус».

Існує й простіше вирішення проблеми. Наприклад деякі компанії переїздять у офіси, які вже максимально підготовлені до блекауту та обладнані всім необхідним. Однак оренда таких приміщень теж коштує недешево. Та й не всім підприємствам однаково легко релокуватися.

Саме тому на думку Наталії Слинько незабаром українців почнуть масово звільняти. Таким чином працедавці намагатимуться скоротити витрати та збільшити власні прибутки. Їх складно в цьому звинувачувати, адже іншого виходу немає. Проте така тенденція до скорочень вкотре вдарить по найболючішому: в Україні знову зросте рівень безробіття, який вже й без того досяг критичного рівня.

Як керівник відділу рекрутингу GRC.ua Слинько зазначили, що її команія вже зафіксувала значне збільшення кількості резюме кандидатів. Натомість кількість вакансій скоротилася майже утричі.

Слинько також пояснила, чому очікує масових звільнень саме під Новий рік та на початку 2023 року. В цей час компанії зазвичай підбивають підсумки року, а керівники замислюються над якісними змінами, які допоможуть ефективніше працювати наступного року. Тому велика кількість працедавців, керуючись мотивами економії, може прийняти рішення про скорочення штату. Внаслідок чого тисячі українців опиняться без засобів до існування та заповнять своїми резюме найпопулярніші кадрові портали України.