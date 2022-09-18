Українці влаштували полювання за валютою, а банки підняли комії за зняття коштів

Українці влаштували справжнє полювання на валюту у банках. Її масово скуповують, замовляють та забирають із кас. Таке божевілля триває декілька тижнів. Також громадяни намагаються закрити валютні депозитні рахунки та забрати свої гроші, навіть, якщо вони не отримують проценти згідно із договором. Про це повідомив колишній генеральний директор НБУ Євгеній Дубогриз.





Експерт пояснив, чому зменшення валютних депозитів негативно впливає та загальну статистику по короткострокових депозитах.

Вирівняти ситуацію у банках можуть депозити у гривнях. Фінансові установи вже підняли річний %, тому громадяни більше стали робити вклади у гривні. Сьогодні за депозити у національній валюті банки гарантують до 17% річних. Ситуація зараз виглядає наступним чином:

Банкам дуже складно без достатньої кількості валюти. Комісія за збереження доларів та євро зростає.

Збільшення розміру комісії — це схема російських банків, яку вони запровадили під час введення санкцій проти РФ.

Зараз до банків майже не надходять долари, євро та інша валюта. Довоєнні запаси закінчились. Що робити далі, в принципі поки що ніхто не знає.

Як банки збільшують комісію

З вересня почали надходити скарги від клієнтів різних банків. Все через те, що вони запровадили комісію в 1% від суми при видачі готівки з карт громадян. Тобто брали валюту вони безкоштовно, а тепер потрібно заплатити, щоб забрати гроші.

Банкіри своєю чергою говорять, що це поширена світова практика, а не лише російська. Вводити комісію фінансові установи можуть за власним бажанням. Держава такі операції ніяк не регулює. Зараз це необхідно для підтримки нормальної роботи сервісів. Як тільки в країні з’явиться достатня кількість іноземної валюти, комісію скасують.