В Україні змінили розмір мінімальної пенсії до 13 тисяч: проте це стосується не всіх

За даними пенсійного фонду України, мінімальна пенсія за березень перевищить 13 000 гривень. Українці вже почали отримувати свої пенсії з урахуванням індексації на березень, і було оголошено, що мінімальна пенсія для тих, хто отримав платежі у зв’язку з інвалідністю, спричиненою усуненням наслідків катастрофи Чорнобиль буде понад 13 000 грн.

Це збільшення стосується громадян, які мають прямий зв’язок між обмеженими можливостями та участю у ліквідації наслідків катастрофи в Чорнобилі. Відомство також надало інформацію про попередні та оновлені пенсії для людей з різними групами інвалідності.

Для інвалідів 1 -ї групи пенсія з 1 березня збільшиться з 12 993,56 гривень до 13 376,21 грн. Для інвалідів 2 -ї групи пенсія збільшиться з 10 394,85 до 10 700,97 гривень, а для інвалідів з 3 груп – від 7,796,14 до 8 025.73.

Пенсійний фонд підкреслив, що це збільшення не було пов’язане з рішенням, на основі якого пенсія була призначена людині. Тим часом Міністерство соціальної політики оголосило, що пенсіонери, які звільнилися з 2020 по 2022 рік, отримають на 100 гривень більше, оскільки ці громадяни вже мають відносно високу пенсію порівняно з тими, хто вийшов на пенсію раніше.

Максимальне збільшення пенсії становитиме 1500 гривень, його отримають ті, хто має 5000 або більше, хто відповідає умовам для досвіду та раніше отримав хорошу зарплату. Кабінет міністрів пообіцяв, що індексація буде здійснена для понад 10 мільйонів офіційно зареєстрованих пенсіонерів в Україні, тоді як середнє збільшення становитиме 400-700 гривень.