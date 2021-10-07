Зима близко: украинцев предупредили о подорожании тепла почти на половину

Несмотря на заключенный с «Нафтогазом» меморандум о фиксации цен, украинцев скорее всего ожидает повышение тарифов на отопление уже в ближайшие месяцы. По предварительным расчетам платежки потяжелеют аж на 40%. Ведь соблюсти условия, по которым поставщик согласился предоставлять «дешевое» сырье, местным ТКЭ вряд ли удастся.





Согласно меморандуму о взаимопонимании между правительством, местными властями, и НАК «Нафтогазом», поставщик гарантирует цену 7,42 грн за кубометр на весь отопительный сезон 2021/2022. Но для того, чтобы получать недорогой газ, ТКЭ должны выполнить определенные условия:

оставлять тепло и горячую воду потребителям без перебоев в течение всего отопительного сезона по тарифам, не выше, чем в конце отопительного сезона 2020/2021;

полностью оплачивать полученный от поставщика газ.

Однако большинство предприятий теплоснабжения в регионах не в состоянии выполнить ни одно из этих условий. Сохранить тарифы для населения на уровне апреля текущего года у ТКЭ не получится хотя бы потому, что они устанавливались из расчета на оптовую цену газа 5,6-6 грн за «куб». Так что тарифы для бытовых потребителей придется повышать в любом случае. Иначе тепловики будут работать себе в убыток.

Своевременно рассчитываться с «Нафтогазом» за поставки энергоресурса теплокоммунэнерго также будет довольно сложно, даже учитывая предоставленную поставщиком отсрочку на 45 дней. Далеко не каждый украинец платит за отопление месяц в месяц. Не получая оплаты от населения, ТКЭ не могут вовремя рассчитываться с «Нафтогазом», нарушая тем самым еще одно условие меморандума.

Получается, что судьба украинцев теперь напрямую зависит от терпения «Нафтогаза» и его толерантности по отношению к местным тепловикам. Если же поставщик все же откажется предоставлять ресурс ТКЭ по фиксированной цене, суммы в платежках вырастут минимум на 40%. В частности, в Киеве стоимость Гигакалории тепла увеличится с 1654 до 2316 грн. То есть жителю однокомнатной квартиры придется платить за обогрев своего жилья по крайней мере по 3500 грн ежемесячно.