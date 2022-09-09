Ринок землі продовжує працювати в Україні: де найдорожча та найдешевша земля сьогодні

Не зважаючи на війну, ринок землі в Україні продовжує працювати. Відтак середня вартість одного гектара складає 38 тис. 211 гривень. Саме такі цифри вказані на сайті Міністерства аграрної політики. Взагалі на ціноутворення впливає декілька факторів : призначення землі, область. Наприклад, найдорожчими є землі із багаторічними насадженнями (фруктові сади, виноградники). Їм поступаються поля, а пасовиська є найдешевшими.





У Київській області сьогодні земля є найдорожчою по Україні. Один гектар коштує 445,5 тисяч гривень. Також у ТОП- 5 входять наступні регіони:

Івано-Франківська область 349,6 тисячі гривень/га;

Одеська область 166,1 тисячі грн/га;

Рівненська та Львівська області по 162,3 тисячі гривень/га.

Найдешевшими на ринку землі є територій із Миколаївської області, там ціна становить всього 18 тисяч гривень за гектар. У Запорізькій області вартість не набагато вища і коливається у межах 24-28 тисяч гривень. Недалеко пішла й Херсонщина. Хоча саме ці регіони є житницею країни.

З початком війни ринок землі трохи похитнувся, наприклад до 24 лютого вартість 1 га коштувала у середньому 40 тисяч грн. Після повномасштабного вторгнення Росії усі угоди з купівлі/продажу були заморожені до травня. Коли ринок відновив роботу, ціна була 37 тисяч 400 гри/га. Протягом усього літа вартість потроху зростала, що свідчить про ріст попиту.

Варто зазначити, що й капіталізація ринку впала через війну. Наприклад у грудні 2021 року було здійснено угод з продажу/купівлі майже на мільярд гривень. У липні 2022 року сума скала лише 64,1 млн, а в серпні цього року трохи більше ніж 74 мільйони гривень.

Сьогодні земля досі вважається найстабільнішим активом, у який можна інвестувати. За прогнозами попит на неї зростатиме і далі, а отже й ціна збільшуватиметься.