Буде непереливки: чому краще взагалі не чіпати знайдену кредитну картку

В більшості українців є банківські карти, які вони щодня носять із собою. Тому не дивно, що бувають ситуації коли вони просто губляться, наприклад в громадському транспорті. Коли інша людина знаходить таку карту, вона просто недооцінює небезпеку певних дій з нею. Чого ніколи не можна робити, якщо ви знайшли чужий “пластик”?

Повчальна історія

Схожа ситуації трапилась зовсім недавно на заході України, в місті Тернопіль. 44 українець знайшов кредитну карту в одній з маршруток міста. Її загубила жінка 1970 року народження.

Довго не думаючи чоловік кинувся скуповувати різноманітні товари дрібними сумами, адже на карті була можливість безконтактної оплати малими сумами. Власниця карти одразу отримала сповіщення у банківському додатку про транзакції, які вона не робили.

Українка одразу звернулася до поліції, де оперативно знайшли злочинця. Ним виявися раніше не судимий громадянин Тернополя.

Яке покарання загрожує?

Слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За вчинене тернополянину загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Як діяти в подібній ситуації?

Якщо ви знайшли чужу кредитну карту, її краще взагалі не чіпати, або викинути у смітник. Звісно, якщо ім’я на карті вам не знайоме. Власник, швидше за все, скором сам помітить пропажу і заблокує кредитку. А вас не запідозрять у крадіжці чи шахрайстві.