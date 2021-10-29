Названо знаки зодіаку, яким скоро доведеться шукати нову другу половинку

Романтичні стосунки – річ нестабільна. Спочатку закохані чудово розуміють один одного та живуть у злагоді, а вже наступної миті все різко міняється. Конфлікти та недомовки стають перепоною, і можуть навіть зруйнувати союз.





Астрологи розповіли, представникам яких знаків зодіаку наступний рік може принести розлуку з партнером. Щоб врятувати своє кохання їм доведеться докласти неабияких зусиль.

Рак

Навесні ви врешті зрозумієте, у чому причина ваших проблем із коханою людиною. Специфічні риси й звички партнера, з якими вам складно змиритися, стануть помітними як ніколи раніше. Та й ваші сласні особливості почнуть дратувати другу половинку. Щоб залишитися разом, вам потрібно вирішити, що важливіше – ваші принципи чи кохання.

Терези

Ваша романтична історія може завершитися вже в лютому 2022-го. Нудні щоденні обов’язки та різні погляди на життєві обставини все частіше вас дратуватимуть. Незручні питання та коментарі будуть доводити до відчаю. Тож цілком можливо, що весну ви зустрінете вже на самоті.

Скорпіон

Скорпіони також навряд протримаються в поточних стосунках до весни. Ваш вогняний характер буде тою самою іскрою, яка розпалить полум’я конфлікту. Як завжди, все почнеться через дрібницю. А далі у вогонь сварки полетить безліч дрібних аргументів та давно забуті образи. Звісно ж емоційний Скорпіон не зможе витримати такого натиску і мерщій залишить поле бою.

Водолій

Для Водоліїв 2022 рік стане дійсно поворотним. Вас чекає чимало відкриттів та неприємних сюрпризів. Ви дізнаєтеся про свою другу половинку таке, чого навіть уявити не могли. Жити як раніше буде просто неможливо, не після усього, що ви дізналися. Рішучі кроки не змусять себе чекати. Цілком можливо, що на початку року Водоліїв чекає розлучення.