На полицях магазинів з’явились цукерки із забороненою мукою з рису

В Україну потрапили цукерки французького виробництва, які точно не варто куштувати. У складі солодощів M&M’s виявили речовини tNos та p35S, що по суті є генномодифікованою мукою з рису. Ці складники на міжнародному рівні заборонені до використання у харчових продуктах. Тож цукерки у найкоротші терміни приберуть з прилавків українських магазинів.





Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті Держпродспоживслужби, виробником небезпечного продукту є компанія Mars Chocolat Franse. Імпортером солодощів в Україні стало підприємство Raben FG WH Ukraine, що надає послуги із логістики та перевезень.

У повідомленні державного регулятора також міститься посилання на статтю 20 частину 3 закону «Про основні принципи й вимоги до безпеки та якості продуктів харчування». Згідно з приписами згаданого закону усі учасники ринку, що отримали на реалізацію небезпечний продукт, повинні негайно вилучити його із продажу.

Нагадаємо, що близько місяця тому в Україні вже мав місце схожий випадок. Тоді на прилавках вітчизняних магазинів виявили небезпечне для здоров’я морозиво. Замовником популярного літнього десерту із сумнівним складом була мережа «МЕTRO Cash & Carry Україна».

На щастя існує злагоджений механізм сповіщення громадян про небезпечні продукти у продажу. Коли у будь-якій із точок, де реалізують підозрілий товар, виявляють заборонені речовини у його складі, інформація одразу ж повідомляється конролюючим органам усіх країн-дистриб’юторів. Таким чином вдається вчасно вилучити продукт з продажу та убезпечити від нього людей.

Однак українцям все ж не завадить звернути увагу на застереження, що з’являються у засобах масової інформації. Можливо не усі торгові мережі одразу ж прибрали продукт зі своїх прилавків. Звертайте увагу на те, що купуєте, й уникайте товарів з отруйними чи підозрілими складниками.