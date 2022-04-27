Біткоїн подешевшав на 5% і оновив ціновий мінімум із 14 березня

У ніч на 27 квітня курс біткоїну оновив мінімум з 14 березня на позначці $37,7 тис. Станом на момент написання новини перша криптовалюта торгується на рівні $39 тис., минулої доби вона подешевшала на 5%.





Капіталізація біткоїну скоротилася до $732 млрд за добових обсягів торгів у $31 млрд, за даними CoinGecko. Частка криптовалюти на ринку становила 39%.

Після біткоїну подешевшали і альткоини. Ціна Ethereum знизилася на 4,5%, до $2,8 тис., Binance Coin подешевшав на 2,9%, до $390. З топ-10 альткоїнів, не рахуючи стейблкоїнів, сильніше за інших постраждав Dogecoin — він втратив 10% від ціни і тепер торгується по $0,14.