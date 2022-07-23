Українцям розповіли, чи можна відмовитися від отримання повістки та як це зробити

Через військовий став в країні та загальну мобілізацію українцям почали роздавати повістки просто на вулиці. Чоловіків зупиняють, просять документи та одразу ж виписують повістку. Від врученої таким чином повістки громадянин має повне право відмовитися, адже процедура виклику до військкомату повинна відбуватися за певними правилами. В яких випадках можлива відмова від повістки та яке покарання загрожує призовнику за такий вчинок.





По-перше, вручати повістку повинні працівники центру комплектування і соцпідтримки (військкомату), органів внутрішніх справ чи місцевих органів самоврядування. При цьому документ повинен бути вже виписаний на конкретного призовника. Якщо ж повістку виписали у вашій присутності за щойно отриманими паспортними даними, від неї можна і навіть потрібно відмовитися. У такому випадку доцільно буде викликати поліцію для фіксації незаконних дій, а пізніше оскаржити факт вручення повістки в суді.

Другий випадок, який дає громадянину право не взяти виписану на його ім’я повістку, це невірно зазначені особисті дані, наприклад помилка у прізвищі. В такому разі уповноважені особи в присутності свідків складуть акт про відмову від отримання повістки. Цей акт буде передано до центру комплектування, де перевірять ваші дані та виправлять помилку.

Якщо ж повістка заповнена та вручена за всіма правилами, відмова її прийняти (підписати) вважається порушенням правил військового обліку. За такий проступок 210 статею Кодексу про адмінпорушення передбачений штраф у розмірі від 850 грн до 1,7 тис грн.

Кримінальна відповідальність у випадку порушення правил військового обліку українцям загрожує в разі неявки для уточнення облікових даних. Причому лише після попередження від керівника центру комплектування. А от якщо призовник вже уточнив свої облікові дані, успішно пройшов медкомісію, отримав повістку на проходження служби, та в останній момент не з’явився до військкомату – справи його погані. За такий проступок 336 стаття Кримінального кодексу України передбачає ув’язнення на строк 3-5 років.