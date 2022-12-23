Українську гривню продають у 12 тисяч дорожче за номінал: в чому її цінність

В Україні монету номіналом 1 грн оцінили більш ніж у 12 тис грн. Її початкова вартість за онлайн-аукціоні Violity спершу дорівнювала всього 1 грн. Однак за час торгів монета виросла в ціні аж до 12 348 грн, і це ще не кінець. Що ж особливого побачили учасники аукціону у здавалось би звичайной обіговій монеті.

Грошовий знак, що раптом перетворився у бажаний лот для десятків колекціонерів, був викарбуваний у 1995 році. Сам власник описав монету не надто красномовно. Він повідомив лише кілька основних фактів про неї, зокрема:

монета виготовлена з латуні;

ніколи не була реставрована;

належить до різновиду 2АА1.2.

Та судячи з того, з якою динамікою зростали ставки на цей лот, власник точно не розповів усього. За даними спеціалізованого порталу Monety in UA, монета номіналом 1 грн 1995 року є доволі рідкісною. Адже вона вийшла обмеженим тиражем у 52 тис. штук. Це вкрай мало, особливо в порівнянні з тиражами 2001-2006 років, коли щороку в обіг потрапляли від 15 до 100 млн новеньких 1-гривневих монет.

Цінним цей грошовий знак можна вважати і через його приналежність до різновиду 2АА1.2. Така монета помітно вирізняється від інших своїм вузьким кантом. На аукціонах екземпляри різновиду 2АА1.2 зараз майже не зустрічаються. Тому за згаданий грошовий знак з першого ж дня почали наперебій торгуватися, часом піднімаючи ціну одразу на кілька тисяч гривень.

Початкова ціна лоту склала лише 1 грн. Перший учасник торгів подвоїв ціну, а далі почало відбуватися щось неймовірне. Всього за одну ставку вартість монети зросла до 8 000 грн. Далі до 9 000 грн, а потім різко підстрибнула до 12 345 грн.

Наразі ж ціна рідкісної монети складає 12 348 грн. Але торги ще не завершені. Вони триватимуть до вечора 24 грудня, тож остаточна вартість популярного лоту ще може суттєво збільшитися.