Стало известно, когда в Украине могут резко обвалиться доллар и евро

В последние несколько недель курс доллара и евро в Украине существенно вырос. Одной из причин скачка цены на «бакс» с 31 грн в середине апреля до почти 34 в начале мая является введение правительством нулевой растаможки. Отмена льгот на ввоз автомобилей вполне может привести к обвалу курса иностранной валюты и укрепить валюту национальную.





По мнению украинских финансовых экспертов, основной причиной роста стоимости доллара и евро в конце апреля стал спрос со стороны населения. После внедрения льготной растаможки люди решили воспользоваться редкой возможностью привезти машину из-за границы без уплаты налогов. Они начали скупать валюту, чтобы получить возможность оплатить ею свою покупку. Поэтому совсем неудивительно, что курс всего за 2-3 недели вырос почти на 3 грн.

Причем новость о законопроекте №7311, который может в ближайшее время положить конец нулевой растаможке, привел к еще большему взрыву популярности доллара и евро. Ведь украинцы поняли, что с приобретением собственного транспорта нужно поспешить и начали с еще большим рвением штурмовать обменники.

Эксперты Центра экономических стратегий считают, что никакие другие макроэкономические факторы в течение последнего месяца не влияли на курс так сильно, как льготные условия растаможки. Поэтому когда этот фактор исчезнет, курс доллара и евро, скорее всего, резко упадет. Закон №7311, который может отменить бесплатный ввоз автомобилей из Европы, будет рассмотрен депутатами со дня на день. А с его принятием обрушение курса станет вопросом нескольких дней.

По прогнозам специалистов ориентировочная стоимость доллара после отмены нулевой растаможки будет на 10-12% выше официального курса Национального банка, то есть около 32 грн за доллар. Конечно же, если не появится других достаточно весомых факторов для повышения стоимости иностранной валюты.