В Україна змінили правила виходу в декретну відпустку

В Україні вагітні жінки тепер мають можливість відкласти декретну відпустку на більш пізній термін, ніж стандартні 30 тижнів. Раніше медичний висновок автоматично надсилався роботодавцю на 30 тижні вагітності, ініціюючи “декретну” відпустку. Якщо жінка вирішувала вийти на роботу після цього терміну, її вихідні дні та розмір оплати скорочувалися.

Згідно з новим положенням, жінки повинні подати заяву на ім’я свого лікаря, якщо вони бажають продовжувати працювати після 30 тижнів. Ця заява, подана під час першого візиту до лікаря, призведе до видачі медичної довідки про тимчасову непрацездатність (МВТН).

У випадку, якщо жінка народжує до дати, зазначеної в заяві, листок тимчасової непрацездатності видається з дати пологів. Ця зміна не впливає на загальну тривалість страхування у зв’язку з тимчасовою відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами (МВТН) або відповідної відпустки.

Отже, розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами залишається незмінним. Звичайна тривалість МВТН становить 126 календарних днів, яка продовжується на 14 додаткових днів для багатодітних жінок або жінок, у яких відбулися ускладнені або передчасні пологи.