Дешевого газа больше нет: Нафтогаз поднял цену в 5 раз

Уже с первых дней отопительного сезона теплокоммунэнерго столкнулись с нехваткой газа. Объемов ресурса, которые «Нафтогаз» назначил на обогрев домов украинцев, вряд ли хватит на весь отопительный сезон. Поэтому когда уже нечем будет обогревать жилые дома, тепловикам придется докупать ресурс по рыночной цене. А она на сегодняшний день составляет 36,42 грн за «куб».





По договоренности с правительством и теплокоммунэнерго, «Нафтогаз» обязался продавать газ из «Объема 1», предназначенный на теплоснабжение населения, по фиксированной цене 7,42 грн за куб. м. На обогрев заведений социальной сферы поставщик также выделил определенное количество ресурса – «Объем 3», и установил на него цену 16,39 грн за «куб». Такие условия продажи газа тепловикам были закреплены трехсторонним меморандумом.

Однако, по мнению коммунальщиков, объем горючего, который определил поставщик для стабильного прохождения отопительного сезона, недостаточен. Несмотря на то, что в своих расчетах «Нафтогаз» использовал данные за прошедшие три года.

«Газопоставщик упустил важные особенности предыдущих отопительных сезонов. Например, погодные условия, температуру воздуха, продолжительность отопительного периода, а также прогноз метеорологов на предстоящую зиму», – отметил вице-президент организации «Укртеплокоммунэнерго» Сергей Дунайло.

Если отведенного на отопление газа действительно не хватит, тепловикам придется покупать у «Нафтогаза» дополнительные объемы ресурса по актуальной рыночной цене. На сегодняшний день она равна 36,42 грн за кубометр вместе с доставкой и НДС. То есть, входная цена газа для теплокоммунэнерго увеличится почти в 5 раз, что непременно скажется на тарифах для населения.

«Укртеплокоммунэнерго» уже сделала попытку уладить ситуацию. 23 октября представители ассоциации обратились к Кабинету Министров и попросили обязать ГК «Нафтогаз» скорректировать рассчитанные нормы потребления. Ведь если тепловикам придется покупать «голубое топливо» по рыночной цене, заключенный между сторонами меморандум потеряет всякую силу.