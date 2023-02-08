Переселенцям пропонують $1050 на відкриття власної справи: як подати заявку

Українські переселенці зможуть отримати грант в сумі $1050 на започаткування власного бізнесу. Таку програму допомоги постраждалим від війни громадянам запустила Датська рада у справах біженців. Хто може подати заявку на отримання гранту та як це зробити?

Отримати стартовий капітал на відкриття бізнесу можуть лише біженці, що проживають на підконтрольних Україні територіях. Тобто громадянам, які досі знаходяться в окупованих населених пунктах чи в зоні бойових дій за грант поборотися не вдасться.

Щоб стати учасником благодійної програми українським переселенцям потрібно подати заявку на офіційному сайті Датської ради у справах біженців. Наразі прийом заявок ще не відкрили. Однак українці можуть слідкувати за новинами проекту на Facebook-сторінці організації. Наразі ж претенденти на отримання гранту можуть підготувати всі необхідні документи.

Щоб отримати гроші українці повинні подати документи, які доводять їх відповідність критеріям програми. А саме:

розуміння процесу реалізації бізнес-ідеї та її реалістичність;

наявність відповідного досвіду;

збалансованість бюджету.

Перевагу під час розгляду заявок будуть віддавати родинам, які належать до пільгових категорій, зокрема багатодітним та малозабезпеченим. Проте вирішальну роль все ж відіграватиме сама ідея бізнесу та якість її подачі заявником. $1050 від Датської ради у справах біженців отримають лише найкращі проекти, які мають реальні шанси перерости в успішний бізнес.

Метою даної програми допомоги переселенцям є підвищення їх конкурентоздатності на ринку праці. Адже з початку війни мільйони українців втратили свою роботу та бізнес. Наразі ж у них з’явився реальний шанс забезпечити регулярний дохід не лише собі, а й своїм потенційним працівникам.

Нагадаємо, що в Україні переселенці з окупованих територій чи зони бойових дій можуть також отримати допомогу від держави у розмірі 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дитину чи інваліда. Крім того українцям доступні різноманітні програми допомоги від міжнародних організацій, наприклад Міжнародного комітету Червоного хреста, ООН тощо.