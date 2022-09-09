Суд скасував штраф накладений на українця за неявку до військомату

Сьогодні за неявку у військкомат, чоловікові, який порушив закон, потрібно сплатити штраф. Але в деяких випадках суд може скасувати таке рішення. Якщо людина не прийшла стати на облік з об’єктивних причин, або не була вчасно попереджена, тоді штраф можна не сплачувати.





Поки що відомо лише про один такий випадок на всю Україну. Він стався у Путильському районному суді Чернівецької області. Відомо, що позивач звернувся до Вижницького районного центру соціальної підтримки. Він хотів, щоб постанова про накладення адміністративного стягнення була анульованою.

До речі, розмір штрафу, який чоловік мав сплатити складав всього 3400 гривень. Винуватий відмовився визнавати свою провину, звернувся до суду та обґрунтував своє звернення наступним чином. Неявка за повісткою до військкомату трапилась не через те, що чоловік ухилявся від служби. Просто у потрібний день він проходив медичне дообстеження у м. Чернівці, куди його направила медкомісія. Також чоловіка не повідомили про час та місце розгляду адмінпорушення у зв’язку із неявкою. В кінці звернення «ухилянт» додав, що просто не знав на скільки важливо являтися за повісткою. У суді ці пояснення прийняли та скасували штраф.

Річ у тім, що у справі дійсно нічого не вказано про час та дату розгляду справи «порушника». Тому згідно із Ч1 ст. 210 — 1 КУ Про адміністративні порушення всі обвинувачення було знято. Юристи попереджають, всім вийти сухими із води не вийде. Тому краще бути чесними та не йти проти законів.

Про цей інцидент першими повідомили волонтери-адвокати, тому що ситуація неоднозначна. З правової точки зору не знання законів не звільняє від відповідальності, а з іншої «ухилянта» дійсно забули повідомити про суд.