Як зрозуміти, що хтось користується вашим обліковим записом у Google

Одна справа, коли ви самі передаєте дані від вашого облікового запису, наприклад, родичам та друзям як частину своєї цифрової спадщини , і зовсім інша – якщо доступ до неї отримують зловмисники. Як швидко дізнатися, що обліковим записом користуєтеся не тільки ви і убезпечити свої дані?





Звичайно, в Google передбачена двофакторна автентифікація , і, як правило, система попереджає вас про дивні входи в обліковий запис. Але ви можете випадково пропустити повідомлення і не помітити, що профілем користується хтось ще.

Але не варто панікувати, тому що ви можете самостійно перевірити це будь-якої миті.

Для цього увійдіть до свого облікового запису Google в «Керування обліковим записом» та відкрийте розділ «Безпека». Перейдіть до пункту «Ваші пристрої» та клацніть на кнопку «Управління всіма пристроями».

На сторінці, що відкрилася, ви побачите список всіх пристроїв, з яких здійснювалися входи в обліковий запис за останні 28 днів. Не лякайтеся кількості сеансів на кожному пристрої – потрібно звернути увагу лише на самі гаджети. Якщо серед них ви раптом виявили незнайомий девайс, яким ви точно не користуєтесь – це поганий знак.

У цьому випадку клацніть на невідомий пристрій – відкриється сторінка з інформацією про нього, у тому числі геолокація та дата першого входу до облікового запису. Можливо, на цьому етапі ви згадаєте, що нещодавно входили до Google із чужого комп’ютера чи смартфона та забули вийти. Але якщо це не так, то варто негайно вжити заходів:

клацніть на пункт «Вийти», щоб залишити обліковий запис на чужому пристрої;

змініть пароль у налаштуваннях (розділ «Безпека» – «Вхід до облікового запису Google» – «Пароль»).

До речі, пам’ятайте, що паролі до всіх облікових записів рекомендується змінювати раз на три місяці. Це допоможе вам захистити свою пошту та соціальні мережі від злому.