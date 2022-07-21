Супутники Ілона Маска допомагають Україні у війні з Росією,- AFM

Глава космічних військ США Джон Реймонд зізнався у наданні підтримки Збройним силам України (ЗСУ) за допомогою супутників Starlink, які належать компанії SpaceX Ілона Маска. Про це повідомляє Air Force Magazine.





“Комерційний космос відіграв дуже важливу роль у наданні можливостей, які були корисні для України”, – сказав командувач.

Як пояснило видання, йдеться про розширення супутниками Маска життєво важливої ​​лінії зв’язку для українських сил. «Супутники Starlink, які пролітають на висоті до 130 миль над полем бою, забезпечують високошвидкісний доступ до інтернету, дозволяючи українським військам на передовий підтримувати зв’язок із командуванням», — уточнили в Air Force Magazine.