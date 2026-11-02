Lenovo представила альтернативу Apple iMac: моноблок Xiaoxin Pro 27 получил корпус толщиной 13 мм и экран с частотой обновления 120 Гц

Компания Lenovo представила новый моноблок Xiaoxin Pro 27 Vitality Edition, предназначенный для работы, учебы и повседневных задач. Компьютер получил тонкий корпус, 27-дюймовый дисплей с повышенной частотой обновления и процессор Intel Core 5 нового поколения.

Новинка оснащена IPS-экраном с разрешением 2560 × 1440 пикселей (QHD), частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 400 нит. Дисплей обеспечивает 100-процентное покрытие цветового пространства sRGB, а также поддерживает специальный режим, имитирующий отображение текста на бумаге. Подставка позволяет регулировать высоту и угол наклона экрана, что должно сделать длительную работу за компьютером более комфортной.

Одной из особенностей Lenovo Xiaoxin Pro 27 Vitality Edition стал тонкий корпус толщиной всего 13 мм. По словам производителя, основа подставки также стала на 38 % тоньше по сравнению с предыдущим поколением. Благодаря минималистичному дизайну устройство внешне напоминает Apple iMac, хотя работает под управлением Windows 11.

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За производительность отвечает процессор Intel Core 5 320 семейства Wildcat Lake, дополненный 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Покупателям будут предложены конфигурации с SSD-накопителями емкостью 512 ГБ или 1 ТБ. Внутри корпуса также предусмотрен дополнительный слот M.2, который позволяет установить второй накопитель без замены основного.

Моноблок оснащен 5-мегапиксельной веб-камерой для видеосвязи, стереодинамиками Harman 2.0 и мягкой декоративной подсветкой. Для подключения периферии предусмотрены два порта USB-C со скоростью до 20 Гбит/с, четыре USB-A на 10 Гбит/с, гигабитный Ethernet и комбинированный аудиоразъем 3,5 мм. Также имеется разъем HDMI 2.1, поддерживающий как вывод, так и прием видеосигнала. Благодаря этому моноблок можно использовать не только как компьютер, но и как внешний монитор для другого устройства.

В Китае Lenovo Xiaoxin Pro 27 Vitality Edition стоит 7499 юаней (примерно 51 100 грн) за версию с 512 ГБ памяти. Модификацию с накопителем на 1 ТБ оценили в 7999 юаней (около 54 500 грн). В комплект поставки входят беспроводная клавиатура и мышь. Об официальном начале продаж новинки в Украине пока не сообщается.