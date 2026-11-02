Lenovo представила альтернативу Apple iMac: моноблок Xiaoxin Pro 27 отримав корпус завтовшки 13 мм та екран 120 Гц

Компанія Lenovo представила новий моноблок Xiaoxin Pro 27 Vitality Edition, призначений для роботи, навчання та повсякденних завдань. Комп’ютер отримав тонкий корпус, 27-дюймовий дисплей із підвищеною частотою оновлення та процесор Intel Core 5 нового покоління.

Новинка оснащена IPS-екраном із роздільною здатністю 2560 × 1440 пікселів (QHD), частотою оновлення 120 Гц і максимальною яскравістю 400 ніт. Дисплей забезпечує 100-відсоткове охоплення колірного простору sRGB, а також підтримує спеціальний режим, що імітує відображення тексту на папері. Підставка дозволяє регулювати висоту та кут нахилу екрана, що має зробити тривалу роботу за комп’ютером комфортнішою.

Однією з особливостей Lenovo Xiaoxin Pro 27 Vitality Edition став тонкий корпус завтовшки лише 13 мм. За словами виробника, основа підставки також стала на 38% тоншою порівняно з попереднім поколінням. Завдяки мінімалістичному дизайну пристрій зовні нагадує Apple iMac, хоча працює під керуванням Windows 11.

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За продуктивність відповідає процесор Intel Core 5 320 сімейства Wildcat Lake, доповнений 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X. Покупцям запропонують конфігурації з SSD-накопичувачами ємністю 512 ГБ або 1 ТБ. Усередині корпусу також передбачений додатковий слот M.2, який дозволяє встановити другий накопичувач без заміни основного.

Моноблок отримав 5-мегапіксельну вебкамеру для відеозв’язку, стереодинаміки Harman 2.0 та м’яке декоративне підсвічування. Для підключення периферії передбачені два порти USB-C зі швидкістю до 20 Гбіт/с, чотири USB-A на 10 Гбіт/с, гігабітний Ethernet і комбінований аудіороз’єм 3,5 мм. Також є HDMI 2.1, який підтримує як виведення, так і приймання відеосигналу. Завдяки цьому моноблок можна використовувати не лише як комп’ютер, а й як зовнішній монітор для іншого пристрою.

У Китаї Lenovo Xiaoxin Pro 27 Vitality Edition коштує 7499 юанів (приблизно 51 100 грн) за версію з 512 ГБ пам’яті. Модифікацію з накопичувачем на 1 ТБ оцінили у 7999 юанів (близько 54 500 грн). До комплекту постачання входять бездротові клавіатура та миша. Про офіційний початок продажів новинки в Україні поки не повідомляється.