Hardnews

Названо простий спосіб підключити смартфон до будь-якої машини

02.12.2021
2 хв. на прочитання

Застарілі автомобільні аудіосистеми позбавлені бездротових інтерфейсів. Щоб підключити до них сучасний смартфон, доводиться користуватись AUX або FM-трансмітерами. Як усе це працює та які є альтернативи?


AUX

Це лінійний вхід на магнітолі, підключення якого відбувається по кабелю формату 3,5 мм – 3,5 мм. Музика відтворюється безпосередньо через аудіосистему автомобіля. Проблема цього варіанту в тому, що багато сучасних смартфонів позбавлені 3,5 мм роз’єму, а використовувати додатковий перехідник із Lightning або USB Type-C не завжди зручно.

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aux

USB

Смартфон підключають до магнітоли за допомогою кабелю USB. Варіант зручніший, ніж перший, але частина автомобільних аудіосистем не здатна розпізнати мобільний девайс як джерело відтворення аудіо.

FM-трансмітери

Перший по-справжньому бездротовий спосіб відтворення музики у будь-якій машині:

  1. FM-трансмітер підключається до роз’єму для прикурювача: потрібно від 12 до 24 В.
  2. До трансмітера через Bluetooth підключають смартфон і включають музику.
  3. Трансмітер починає передавати звук на встановленій FM-хвилі, яку необхідно знайти на магнітолі.

Варіант працюючий, але є істотний недолік — на встановленій FM-хвилі найчастіше перешкоди, через що замість чистого звуку на виході присутні шипіння, скрегіт або подібні шуми.

Bluetooth-ресивер

Принцип дії таких пристроїв схожий з FM-трансмітерами, але не має проблем зі сторонніми шумами. Розглянемо підключення девайса на прикладі моделі Kuulaa KL-YP04:

  1. Першим підключіть 3,5 мм джек у роз’єм AUX.
  2. Дайте живлення на ресивер, підключивши його до USB-роз’єму на магнітолі або через перехідник до роз’єму для прикурювача.
  3. Увімкніть пристрій і за допомогою Bluetooth 5.0 підключіть до нього смартфон.
  4. Музика при відтворенні транслюватиметься на девайс, а звідти гратиме через колонки авто.

У Bluetooth-ресиверів також є інші корисні функції, крім можливості відтворення музики зі смартфона. Наприклад, за допомогою деяких пристроїв можна використовувати телефон у режимі Hands-Free, що суттєво підвищує безпеку керування. Але наявність цієї функції залежить від моделі ресивера та його параметрів. Так, Kuulaa KL-YP04 має свої особливості:

  • можливість підключення до домашньої аудіосистеми, колонки і т.д.;
  • наявність у ресивера мікрофона, що дозволяє використовувати його як hands-free;
  • крім смартфонів на базі Android та iOS, можна вільно підключити ноутбук чи портативний плеєр;
  • інтерфейс Bluetooth 5.0 витрачає менше енергії підключеного девайса та діє на відстані до 10 метрів;
  • спіральний кабель, що з’єднує ресивер та 3,5 мм джек, не заплутується, а в розтягнутому стані досягає довжини 1 метр.

Щоб заживити ресивер, необхідне джерело живлення, що забезпечує напругу 5 В. Якщо під час відтворення музики з’являються шуми, необхідно змінити джерело живлення.

Висновок

Відсутність просунутої аудіосистеми в автомобілі не заважає відтворювати музику зі смартфона за допомогою кабелю AUX або Bluetooth-ресивера. Залишається лише підібрати потрібний собі варіант.

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02.12.2021
2 хв. на прочитання

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