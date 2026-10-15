Вместо взрыва — очередь из пулемёта. Новый боевой дрон может изменить подход к поддержке пехоты

Если дрон уже умеет нести взрывчатку и наводиться на цель, почему бы не прикрепить к нему пулемёт, который будет стрелять, а не взрываться? Казалось бы, достаточно подвесить оружие под большой беспилотник и добавить камеру для прицеливания. На самом деле всё гораздо сложнее, и новый израильско-американский дрон хорошо показывает, почему.

Война в Украине показала, насколько эффективны могут быть дешевые одноразовые дроны. Но даже самый лучший камикадзе имеет фундаментальный недостаток, ведь после удачной атаки его приходится заменять новым. Поэтому разработчики всё чаще ищут способы отказаться от одноразового использования.

Летающий пулемёт прошел испытания

13 октября израильский концерн Israel Aerospace Industries (IAI) и американская компания SIG SAUER объявили об успешном завершении огневых испытаний FIRE STORM 250. Дрон построен на платформе APUS 60, на которую установлен стабилизированный дистанционно управляемый модуль MICROLIGHT с пулемётом M250. Вместо сброса бомбы или атаки камикадзе аппарат должен зависать над участком, наблюдать за ним, вести огонь и возвращаться к оператору.

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В ходе испытаний в Израиле накануне выставки AUSA 2026 в Вашингтоне дрон обнаруживал и идентифицировал цели с помощью бортовой камеры, а затем поражал их с разных высот и расстояний одиночными выстрелами и в полуавтоматическом режиме. Сама система не нова, её впервые продемонстрировали ещё на выставке AUSA 2025. Таким образом, испытания стали очередным этапом развития, но пока не подтверждают реальную боевую эффективность.

Главная проблема — в отдаче

M250 — это не лёгкое стрелковое оружие, а полноценный пулемёт с ленточным питанием под патрон 6,8 × 51 мм или 7,62 × 51 мм, который в армии США заменяет более старую модель M249. Каждый выстрел дает отдачу, которая воздействует на весь дрон, а тот и без того постоянно корректирует своё положение с помощью винтов. Если оружие плохо стабилизировать, даже минимальное отклонение ствола на расстоянии в несколько сотен метров обернётся значительным промахом. А по данным AUSA, FIRE STORM 250 должен поражать цели на расстоянии 400–600 м, работая на высоте около 200 м.

Разработчики решают эту проблему за счет сочетания стабилизированного модуля, бортовых датчиков и алгоритмов управления полетом. Однако подробные результаты испытаний, такие как кучевость, количество попаданий или поведение дрона при сильном ветре, не были обнародованы. А стабильно попадать в сложных условиях значительно сложнее, чем просто отстреливаться на полигоне.

Три часа в воздухе с 200 патронами

Важное отличие FIRE STORM 250 от типовых мультикоптеров заключается в силовой установке. Вместо аккумуляторов он использует многотопливный двигатель внутреннего сгорания со специальной трансмиссией. По заявлению производителя, это обеспечивает до трёх часов полёта с запасом в 200 патронов. Вес всего комплекта вооружения вместе с модулем MICROLIGHT, пулемётом и патронами составляет около 24 кг.

Для подразделений, которым требуется постоянное наблюдение и возможность мгновенно открыть огонь, это существенное преимущество. Дрон взлетает вертикально с передовой позиции, патрулирует участок и возвращается на дозаправку, не дожидаясь зарядки аккумуляторов. Впрочем, три часа полёта не означают три часа стрельбы, ведь 200 патронов хватит лишь на несколько боевых столкновений.

Не первый, но более выносливый

Дроны с пулеметами существовали и раньше. Еще в 2020 году турецкая армия получила систему SONGAR от ASISGUARD, которая имела на борту 200 патронов калибра 5,56 × 45 мм, но могла находиться в воздухе лишь около 25 минут. Подобную философию демонстрируют и наземные платформы, в частности американский робот Hunter Wolf и украинский Droid TW 12.7, когда оружие переходит на беспилотную платформу, а человек остается вне зоны прямой угрозы. В FIRE STORM 250 решение об открытии огня также принимает оператор, а автоматика лишь помогает прицеливаться.

Есть ли у этого будущее?

Главное преимущество FIRE STORM 250 может одновременно стать его слабым местом. Длительный полёт, двигатель внутреннего сгорания, сложная стабилизация и тяжёлое вооружение делают его значительно сложнее и дороже, чем FPV-дрон. А современное поле боя насыщено средствами, способными сбить даже дорогой беспилотник. К этому добавляются шум двигателя, риск подавления связи средствами РЭБ и уязвимость во время зависания.

В то же время сравнивать его с камикадзе исключительно по стоимости одной атаки некорректно. Сила такой системы заключается в сочетании наблюдения, разведки и многократного использования оружия за один вылет. Для пехоты, которой требуется прикрытие во время передвижения или отхода, такое летающее огневое средство может оказаться ценнее, чем несколько одноразовых дронов. Все будет зависеть от цены, надежности и устойчивости к противодействию, а этих данных пока нет.