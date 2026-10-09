Выплату в размере 2000 грн могут отменить. С какого дня начинается отсчёт и почему многие его пропускают

Украинцы, получившие 2000 грн в рамках программы «Скрининг здоровья 40+», имеют всего два месяца, чтобы использовать средства по назначению. Если за это время обследование не будет пройдено, неизрасходованный остаток автоматически вернётся в государственный бюджет. Об этом напомнило Министерство здравоохранения.

Отсчет начинается не с месяца подачи заявки, а с даты, когда деньги фактически поступили на специальную карту. Поэтому первым шагом должна быть проверка даты зачисления. После этого нужно выбрать учреждение, участвующее в программе, записаться и пройти скрининг. Потратить эти средства на что-то другое невозможно, они предназначены исключительно для обследования в учреждениях-участниках. К тому же оставить деньги на счете «про запас» не получится.

Что входит в программу

«Скрининг здоровья 40+» предназначен для украинцев в возрасте от 40 лет и старше. Его цель — выявить риски распространенных заболеваний еще до того, как они приведут к серьезным проблемам. Обследование сосредоточено на трёх направлениях, а именно на сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете 2 типа и психическом здоровье. Всё организовано так, чтобы пройти его за один визит и получить рекомендации врача относительно дальнейших действий.

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Отсутствие жалоб не означает, что обследование не требуется. Некоторые заболевания на начальной стадии не сопровождаются выраженными симптомами, и именно на раннем выявлении построена эта программа. После 40 лет возрастает важность контроля показателей, связанных с сердцем и обменом веществ.

Где пройти и как получить деньги

В настоящее время программа доступна в 2757 пунктах оказания услуг по всей Украине. С начала 2026 года ею воспользовались более 750 тысяч человек. Заявку подают в приложении «Дия» в разделе «Сервисы», где нужно выбрать «Помощь от государства» и «Скрининг здоровья». Деньги поступают на «Дия.Карту», как правило, в течение семи дней. С 18 мая подать заявку можно в любой момент после достижения 40 лет, а не только на 30-й день после дня рождения, как это было ранее.

Для тех, у кого нет смартфона с NFC или кто не пользуется цифровыми сервисами, предусмотрена физическая карта, которую можно оформить в отделении ПриватБанка. Это удобно, в частности, владельцам кнопочных телефонов или людям, не имеющим РНОКПП.

Поэтому, если деньги уже на карте, не откладывайте визит. Проверьте дату зачисления, выберите удобную клинику на официальном сайте программы и запишитесь, пока право на использование средств не утрачено.