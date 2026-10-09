Виплату 2000 грн можуть анулювати. У який день починається відлік і чому багато хто його пропускає

Українці, які отримали 2000 грн за програмою «Скринінг здоров’я 40+», мають лише два місяці, щоб використати кошти за призначенням. Якщо за цей час обстеження не пройти, невитрачений залишок автоматично повернеться до державного бюджету. Про це нагадало Міністерство охорони здоров’я.

Відлік починається не з місяця оформлення заявки, а з дати, коли гроші фактично надійшли на спеціальну картку. Тому першим кроком має бути перевірка дати зарахування. Після цього треба обрати заклад, що бере участь у програмі, записатися й пройти скринінг. Витратити ці кошти на щось інше неможливо, вони призначені лише для обстеження в закладах-учасниках. До того ж залишити гроші на рахунку «про запас» не вийде.

Що входить у програму

«Скринінг здоров’я 40+» розрахований на українців від 40 років і старше. Його мета полягає в тому, щоб виявити ризики поширених хвороб ще до того, як вони спричинять серйозні проблеми. Обстеження зосереджене на трьох напрямах, а саме на серцево-судинних захворюваннях, цукровому діабеті 2 типу та психічному здоров’ї. Усе організовано так, щоб пройти його за один візит і отримати рекомендації лікаря щодо подальших дій.

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Відсутність скарг не означає, що обстеження не потрібне. Частина хвороб на початку не дає виражених симптомів, і саме на ранньому виявленні побудована програма. Після 40 років зростає значення контролю показників, пов’язаних із серцем і обміном речовин.

Де пройти та як отримати гроші

Нині програма доступна у 2757 місцях надання послуг по всій Україні. З початку 2026 року нею скористалися понад 750 тисяч людей. Заявку подають у застосунку «Дія» в розділі «Сервіси», де потрібно обрати «Допомога від держави» і «Скринінг здоров’я». Гроші надходять на Дія.Картку, звичайно впродовж семи днів. Від 18 травня подати заявку можна у будь-який момент після 40 років, а не лише на 30-й день після дня народження, як було раніше.

Для тих, хто не має смартфона з NFC або не користується цифровими сервісами, передбачено фізичну картку, яку оформлюють у відділенні ПриватБанку. Це зручно, зокрема, власникам кнопкових телефонів або людям без РНОКПП.

Тож якщо гроші вже на картці, не відкладайте візит. Перевірте дату зарахування, виберіть зручну клініку на офіційному сайті програми й запишіться, поки право використати кошти не втрачено.