Война будущего стала отдельной специальностью. Что Пекин готовит в военных вузах

О дронах, искусственном интеллекте и роботах на поле боя пишут много, но в основном речь идет о конкретной технике. На этот раз более интересной выглядит менее эффектная новость. Китай начал перестраивать под эти технологии всю систему военной подготовки.

30 сентября в составе Инженерного университета сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая был создан Колледж беспилотной и интеллектуальной инженерии. Рядом появились ещё два колледжа для сержантского состава, которые занимаются обеспечением боевых действий и обслуживанием техники. В то же время Национальный университет обороны в Сиане открыл колледж дисциплинарного контроля, права и политики. Это свидетельствует о том, что Пекин параллельно с технической модернизацией борется с коррупцией и злоупотреблениями в армии.

Наиболее футуристично звучит первый колледж. Он призван готовить специалистов для работы с дронами, автономными системами, робототехникой, датчиками, средствами связи и использованием ИИ при принятии решений. Два других направления не менее важны. Одно готовит специалистов по обеспечению поля боя, в частности по связи, разведке, инженерии и радиоэлектронной борьбе, а второе отвечает за поддержание всё более сложного вооружения и электроники в боевой готовности.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Именно здесь заканчиваются громкие обещания и начинается настоящая армия. Дрон с алгоритмом великолепно смотрится на презентации, но на фронте его нужно заряжать, ремонтировать, подключать к сети, снабжать данными, защищать канал связи и интегрировать в систему командования. Чем «умнее» становится армия, тем больше ей требуется технических специалистов. Поэтому роботизация не означает «меньше людей». Она означает больше людей с другими навыками.

Эти планы появились не в сентябре 2026 года. Китай уже давно говорит об одновременной механизации, информатизации и «интеллектуализации» вооружённых сил. 2027 год должен принести выполнение задач к столетию армии, к 2035 году Пекин хочет в целом завершить модернизацию обороны, а к середине века построить армию мирового класса. В июле Си Цзиньпин призвал усилить военное применение беспилотных технологий и постепенно создавать интеллектуальную военную систему. Автор оригинала называет новую структуру ещё одним элементом наряду с китайской системой Atlas, которая объединяет разведку, выбор целей, пусковую установку и рой дронов в единую цепь.

Само учебное заведение не решит проблем надежности ИИ, устойчивости к помехам, безопасности связи и ответственности за боевые решения. Неизвестно также, насколько эффективно новые кадры будут использоваться в реальных частях. Между программой обучения и преимуществом на войне остается большая пропасть.

Для Украины эта тема не абстрактна. По оценкам Kyiv Post, весной 2026 года в Силах беспилотных систем служило около 15 тысяч человек, а всего в Украине насчитывалось от 25 до 40 тысяч операторов и пилотов дронов. Подавляющее большинство пилотов теперь проходит подготовку в специализированных школах, а не учится на ходу. Украинские образовательные программы тоже развиваются, в частности бакалаврская программа «Беспилотные летательные аппараты» во Львовском политехническом университете.