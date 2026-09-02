U Mobile от «Укртелекома»: зачем компании нужен собственный мобильный бренд и почему он не станет конкурентом «большой тройки»

В конце августа «Укртелеком» открыл предзаказ на SIM-карты своего нового мобильного бренда U Mobile. Тарифная линейка получила название «Семка», а пользователям предложат как отдельный мобильный тариф, так и комбинированный пакет «Оптика+Семка».

На первый взгляд может показаться, что крупный оператор фиксированной связи решил в очередной раз попробовать свои силы на рынке мобильной связи. Однако реальная стратегия U Mobile, скорее всего, гораздо более прагматична.

Главная цель — удержать абонента

Телеком-эксперт Александр Глущенко считает, что U Mobile, прежде всего, должен помочь «Укртелекому» сократить отток клиентов.

Компания уже располагает обширной сетью фиксированного доступа, в частности активно развивает технологии xPON и GPON. По итогам первого полугодия 2026 года протяженность её оптической инфраструктуры превысила 95 тысяч километров.

Однако само наличие сети уже не гарантирует лояльности абонента. Даже в небольших городах пользователь часто может выбирать между несколькими провайдерами.

Поэтому логика проста: если клиент получает домашний интернет и мобильную связь в одном пакете, со скидкой и единым счетом, переходить к другой компании становится менее выгодно.

Для «Укртелекома» это означает сразу два преимущества — более низкий уровень оттока абонентов и более высокий средний доход на одного клиента.

U Mobile не нужно конкурировать с «Киевстаром», Vodafone и lifecell

U Mobile будет работать по модели MVNO — виртуального мобильного оператора. Фактически компания будет предоставлять мобильные услуги под собственным брендом, но использовать инфраструктуру базового оператора.

По этой причине U Mobile не сможет предложить принципиально более качественное покрытие или технологически более совершенную мобильную сеть.

Но это и не является основной целью проекта.

Ключевым преимуществом должно стать именно сочетание услуг. Например, домашний GPON в сочетании с мобильным тарифом может обойтись дешевле, чем приобретение аналогичных услуг по отдельности.

Кроме того, абонент может получить единый личный счет, единую службу поддержки, скидки для действующих клиентов и дополнительные услуги.

Почему ставка на GPON особенно актуальна сейчас

После начала массовых отключений электроэнергии оптический интернет стал гораздо более важным конкурентным фактором.

GPON может продолжать работать даже при отсутствии электроэнергии в доме, если пользователь обеспечит резервное питание роутера и оптического терминала.

Именно поэтому пакет, включающий домашний оптоволоконный интернет и мобильную SIM-карту, может оказаться более привлекательным, чем обычный мобильный тариф.

По сути, пользователь сначала выбирает надежный домашний интернет, а более дешевую мобильную связь получает в качестве дополнительного преимущества.

Почему не возродили «ТриМоб»

Отдельный вопрос — зачем «Укртелекому» понадобился совершенно новый бренд, если в его истории уже был мобильный оператор «ТриМоб».

В свое время компания работала под брендами Utel, «Мобильный ОГО» и «ТриМоб». Ее главным преимуществом была эксклюзивная лицензия на 3G-связь стандарта UMTS.

После того как 3G, а впоследствии и 4G стали доступны всем крупным мобильным операторам, это преимущество исчезло.

В результате бренд «ТриМоб» сегодня в значительной степени ассоциируется с ушедшей эпохой мобильного интернета, 3G-модемов и технологий начала 2010-х годов.

Запуск U Mobile позволяет «Укртелекому» начать практически с чистого листа — с новой идентичностью, простой тарифной линейкой и позиционированием, рассчитанным на современных пользователей смартфонов.

При этом «ТриМоб» теоретически может оставаться технической или юридической основой мобильного бизнеса группы, не используясь в качестве публичного бренда.

Рынок движется в направлении объединения мобильной и домашней связи

Сам подход «Укртелекома» не является чем-то необычным. Объединение фиксированной и мобильной связи, или FMC, давно стало типичной стратегией телекоммуникационных компаний.

В Украине этот процесс до сих пор в основном развивался в обратном направлении: именно мобильные операторы активно приобретали или расширяли фиксированные сети.

Vodafone усиливал это направление через Vega и FreeNet, lifecell вошел в состав единой группы с «Датагруп-Воля», а «Киевстар» инвестирует в фиксированный доступ и локальных провайдеров.

«Укртелеком» теперь пытается сделать аналогичный шаг — добавить мобильную связь к уже существующей обширной базе пользователей домашнего интернета.

U Mobile может остаться небольшой компанией — и это не будет провалом

Вряд ли стоит ожидать массового перехода украинцев с «Киевстара», Vodafone или lifecell на U Mobile.

Украинский рынок мобильной связи давно сформировался, а уровень проникновения SIM-карт превышает количество потенциальных пользователей. Поэтому новому бренду чрезвычайно сложно привлекать абонентов, предлагая лишь мобильный тариф.

По оценке Александра Глущенко, даже около 100 тысяч активных пользователей за два-три года можно было бы считать очень хорошим результатом для такого MVNO.

При этом эти абоненты важны не только с точки зрения мобильных платежей. Они могут дольше оставаться клиентами домашнего интернета «Укртелекома», а значит, приносить компании больше дохода в долгосрочной перспективе.

Именно поэтому U Mobile следует рассматривать не как четвертого крупного мобильного оператора Украины, а как еще один элемент экосистемы «Укртелекома». Его успех будет измеряться не тем, сколько клиентов он отнимет у «большой тройки», а тем, насколько эффективно он поможет компании удерживать собственных абонентов и продавать им больше услуг.