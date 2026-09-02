U Mobile від «Укртелекому»: навіщо компанії власний мобільний бренд і чому він не стане конкурентом «великій трійці»

«Укртелеком» наприкінці серпня відкрив передзамовлення SIM-карт свого нового мобільного бренду U Mobile. Тарифна лінійка отримала назву «Сімка», а користувачам запропонують як окремий мобільний тариф, так і комбінований пакет «Оптика+Сімка».

На перший погляд може здатися, що великий оператор фіксованого зв’язку вирішив вкотре спробувати сили на мобільному ринку. Проте реальна стратегія U Mobile, найімовірніше, значно прагматичніша.

Головна мета — втримати абонента

Телеком-експерт Олександр Глущенко вважає, що U Mobile передусім повинен допомогти «Укртелекому» зменшити відтік клієнтів.

Компанія вже володіє великою мережею фіксованого доступу, зокрема активно розбудовує xPON та GPON. За підсумками першого півріччя 2026 року протяжність її оптичної інфраструктури перевищила 95 тисяч кілометрів.

Однак сама наявність мережі вже не гарантує лояльності абонента. Навіть у невеликих містах користувач часто може вибирати між кількома провайдерами.

Тому логіка проста: якщо клієнт отримує домашній інтернет і мобільний зв’язок в одному пакеті, зі знижкою та єдиним рахунком, переходити до іншої компанії стає менш вигідно.

Для «Укртелекому» це означає одразу дві переваги — нижчий рівень відтоку абонентів і вищий середній дохід з одного клієнта.

Конкурувати з «Київстаром», Vodafone та lifecell U Mobile не потрібно

U Mobile працюватиме за моделлю MVNO — віртуального мобільного оператора. Фактично компанія продаватиме мобільні послуги під власним брендом, але користуватиметься інфраструктурою базового оператора.

Через це запропонувати принципово краще покриття або технологічно досконалішу мобільну мережу U Mobile не зможе.

Та це й не є основною метою проєкту.

Ключовою перевагою повинна стати саме комбінація послуг. Наприклад, домашній GPON плюс мобільний тариф може коштувати дешевше, ніж придбання аналогічних послуг окремо.

Додатково абонент може отримати єдиний особовий рахунок, спільну службу підтримки, знижки для чинних клієнтів і додаткові сервіси.

Чому ставка на GPON особливо актуальна зараз

Після початку масових відключень електроенергії оптичний інтернет став значно важливішим конкурентним фактором.

GPON може продовжувати працювати навіть за відсутності електроенергії в будинку, якщо користувач забезпечить резервне живлення роутера та оптичного термінала.

Саме тому пакет із домашнім оптичним інтернетом та мобільною SIM-картою може виявитися цікавішим за звичайний мобільний тариф.

По суті, користувач спочатку обирає надійний домашній інтернет, а дешевший мобільний зв’язок отримує як додаткову перевагу.

Чому не відродили «ТриМоб»

Окреме питання — навіщо «Укртелекому» знадобився абсолютно новий бренд, якщо в його історії вже був мобільний оператор «ТриМоб».

Свого часу компанія працювала під брендами Utel, «Мобільний ОГО» та «ТриМоб». Її головною перевагою була ексклюзивна ліцензія на 3G-зв’язок стандарту UMTS.

Після того як 3G, а згодом і 4G стали доступними всім великим мобільним операторам, ця перевага зникла.

У результаті бренд «ТриМоб» сьогодні значною мірою асоціюється з минулою епохою мобільного інтернету, 3G-модемів та технологій початку 2010-х.

Запуск U Mobile дозволяє «Укртелекому» почати практично з чистого аркуша — з новою айдентикою, простою тарифною лінійкою і позиціюванням, розрахованим на сучасних користувачів смартфонів.

При цьому «ТриМоб» теоретично може залишатися технічною або юридичною основою мобільного бізнесу групи, не використовуючись як публічний бренд.

Ринок рухається до об’єднання мобільного та домашнього зв’язку

Сам підхід «Укртелекому» не є чимось незвичайним. Об’єднання фіксованого та мобільного зв’язку, або FMC, давно стало типовою стратегією телеком-компаній.

В Україні цей процес досі переважно рухався у протилежному напрямку: саме мобільні оператори активно купували або розбудовували фіксовані мережі.

Vodafone посилював цей напрямок через Vega та FreeNet, lifecell став частиною єдиної групи з «Датагруп-Воля», а «Київстар» інвестує у фіксований доступ і локальних провайдерів.

«Укртелеком» тепер намагається зробити дзеркальний крок — додати мобільний зв’язок до вже існуючої великої бази користувачів домашнього інтернету.

U Mobile може залишитися невеликим — і це не буде провалом

Очікувати масового переходу українців з «Київстару», Vodafone або lifecell на U Mobile навряд чи варто.

Український мобільний ринок давно сформований, а проникнення SIM-карт перевищує кількість потенційних користувачів. Тому новому бренду надзвичайно складно залучати абонентів лише мобільним тарифом.

За оцінкою Олександра Глущенка, навіть близько 100 тисяч активних користувачів за два-три роки можна було б вважати дуже хорошим результатом для такого MVNO.

Причому ці абоненти важливі не лише через мобільні платежі. Вони можуть довше залишатися клієнтами домашнього інтернету «Укртелекому», а отже приносити компанії більше грошей у довгостроковій перспективі.

Саме тому U Mobile варто розглядати не як четвертого великого мобільного оператора України, а як ще один елемент екосистеми «Укртелекому». Його успіх вимірюватиметься не тим, скільки клієнтів він забере у «великої трійки», а тим, наскільки ефективно допоможе компанії втримувати власних абонентів і продавати їм більше послуг.