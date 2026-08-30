Смартфоны могут по-разному влиять на детей в зависимости от возраста: ученые выявили критический период

Время, которое маленькие дети проводят перед экранами смартфонов, планшетов и телевизоров, может иметь разное значение в зависимости от возраста. К такому выводу пришла международная группа исследователей, которая проследила развитие более 500 детей с раннего детства до 10-летнего возраста.

Результаты исследования опубликованы в журнале World Journal of Pediatrics. В исследовании были использованы данные 502 участников сингапурского проекта GUSTO. Родители сообщали, сколько времени их дети проводили перед экранами в возрасте 1 года, 1,5 года, 2, 3, 6 и 8 лет. Позже, в 9 лет, психологи оценили успеваемость детей, а в 10,5 лет — их рабочую память.

Наиболее выраженная связь была выявлена в самом раннем возрасте. Каждый дополнительный час, проведённый перед экраном в день в возрасте одного года, статистически ассоциировался со снижением результатов последующих академических тестов примерно на 1,47 стандартного балла. Эта связь сохранялась и в отношении рабочей памяти.

Еще один важный период — около шести лет

Интересно, что в возрасте двух и трёх лет, с учётом других факторов, исследователи не обнаружили выраженной статистически значимой зависимости.

Однако примерно в шесть лет, когда многие дети начинают формальное обучение, эта связь вновь проявилась. Большее время, проводимое перед экраном в этом возрасте, ассоциировалось как с более низкими результатами обучения в девять лет, так и с более слабой рабочей памятью в 10,5 лет.

Авторы предполагают, что раннее детство и начало обучения могут быть своеобразными чувствительными периодами развития. В это время мозг активно формирует когнитивные навыки, а длительное пребывание перед экраном потенциально может вытеснять другие виды деятельности: общение со взрослыми, физическую активность, изучение окружающего мира или сон.

При этом среднее время, проводимое перед экраном, у исследуемых детей было довольно большим. В возрасте одного года оно составляло примерно 2,1 часа в день, а к восьми годам увеличивалось в среднем до трёх часов.

Смартфоны нельзя назвать причиной низкой успеваемости

Именно здесь авторы призывают не делать слишком категоричных выводов. Исследование показывает связь, но не доказывает, что именно смартфон или телевизор непосредственно ухудшают развитие мозга.

На результаты могут влиять многие другие факторы: семейная обстановка, образование родителей, сон, уровень физической активности, социальное взаимодействие и даже то, какой именно контент смотрит ребенок.

Исследователи также отмечают, что в последующих исследованиях следует учитывать не только количество часов, проведённых перед экраном, но и тип устройства, качество контента, а также то, пользуется ли им ребёнок самостоятельно или вместе с родителями.

Поэтому называть один год «самым опасным возрастом для гаджетов» было бы преувеличением. Правильнее говорить о том, что именно в этом возрасте исследователи обнаружили наиболее сильную статистическую связь между продолжительностью времени, проводимого перед экраном, и последующими результатами обучения.