Учёные обнаружили природный «маячок» для поиска редкоземельных металлов

Поиск новых месторождений редкоземельных металлов в будущем может значительно упроститься благодаря организму, который на первый взгляд не имеет ничего общего с геологией. Китайские учёные установили, что оранжево-жёлтый лишайник Xanthoria elegans особенно часто растёт на породах, богатых редкоземельными элементами.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Economic Geology. Исследование провела группа китайских учёных во главе с исследователями из Пекинского университета и Китайской академии наук.

Исследование проводилось в районе Баян-Обо во Внутренней Монголии — одном из крупнейших и важнейших в мире центров добычи редкоземельных металлов.

Лишайник появлялся практически на всех подходящих породах

Учёные исследовали 67 участков с карбонатитовыми породами. Xanthoria elegans была обнаружена на 57 из них.

Особенно важным стало то, что на других типах пород этот вид встречался гораздо реже. На гранитах, песчаниках, кварцитах и других некарбонатных породах вероятность его появления обычно составляла менее 1%.

Это означает, что яркое пятно лишайника на поверхности скалы потенциально может служить подсказкой для геологов: под ним или рядом могут находиться породы, перспективные с точки зрения редкоземельной минерализации.

Дополнительное подтверждение дали лабораторные анализы. Концентрация редкоземельных элементов в образцах самого лишайника составляла примерно от 3500 до 17 000 частей на миллион. Причём чем больше таких элементов было в породе, тем выше оказывалась их концентрация в организме.

Исследователи также обнаружили, что изотопный состав стронция и свинца в лишайнике практически совпадал с составом породы, на которой он рос. Это дополнительно свидетельствует о тесной связи между организмом и геологическим субстратом.

Искать месторождения могут дроны

Самое интересное практическое применение этого открытия связано с дистанционной разведкой.

Xanthoria elegans отличается характерным ярким окрасом, поэтому его потенциально можно обнаруживать не только во время наземных экспедиций. Авторы исследования предлагают использовать дроны, спутниковые снимки и гиперспектральные камеры для поиска обширных участков, покрытых этим лишайником.

Это позволило бы сначала быстро обследовать огромные территории с воздуха, а уже потом направлять геологов в наиболее перспективные районы.

Такой подход может сократить расходы на ранних этапах геологоразведки, ведь традиционный поиск месторождений требует проведения большого количества полевых исследований, геохимических проб и бурения.

Почему редкоземельные металлы так важны

К группе редкоземельных элементов относятся металлы, необходимые для производства мощных постоянных магнитов, электродвигателей, электромобилей, ветровых турбин, электроники, дисплеев и военной техники.

Спрос на них растет по мере развития электротранспорта и возобновляемой энергетики, поэтому поиск новых месторождений стал стратегической задачей для многих государств.

В то же время это открытие не означает, что любой оранжевый лишайник указывает на залежи драгоценных металлов. Xanthoria elegans распространен во многих частях мира, а обнаруженная связь пока подробно подтверждена именно в геологических условиях Баян-Обо.

Авторы работы отмечают, что этот метод необходимо проверить в других регионах и на других месторождениях.

Если эта зависимость подтвердится, обычный лишайник может превратиться в недорогой биологический инструмент геологоразведки — своеобразный природный маркер, который будет помогать находить стратегически важные ресурсы ещё до начала дорогостоящего бурения.