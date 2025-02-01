Революция в ChatGPT: o3-mini открывает новые возможности для бесплатных пользователей

Компания OpenAI сделала доступной новую языковую модель o3-mini для пользователей бесплатной версии чат-бота ChatGPT. Эта модель обладает способностью рассуждать, что является ее ключевой особенностью. Для активации o3-mini нужно воспользоваться опцией Reason, расположенной под строкой ввода сообщения.

o3-mini работает на 24% быстрее предыдущей версии o1-mini. Хотя в задачах по математике, программированию и науке обе модели демонстрируют схожие результаты, o3-mini отличается большей ловкостью. Модель также интегрирована с ChatGPT Search для обеспечения доступа к актуальной информации в интернете.

Пользователи платных версий Plus и Team теперь могут отправлять до 150 сообщений в день, что значительно больше предыдущего лимита в 50 сообщений. Подписчики Pro не имеют никаких ограничений на количество сообщений. Однако, для пользователей Enterprise o3-mini станет доступной только в феврале.