Новый законопроект: украинцам хотят официально разрешить платить меньшие зарплаты

В Украине назревает реформа трудового законодательства. В парламенте активно обсуждается новый законопроект №5371, который позволит работодателям официально предлагать работникам индивидуальные условия труда, даже если они нарушают основные предписания КЗоТ. Такое право получат руководители предприятий со штатом до 250 человек, то есть представители малого и среднего бизнеса.





Законопроект, главным инициатором которого является нардеп Галина Третьякова из фракции «Слуга народа», имеет целью вывести из тени рынок труда. Однако достижение такой благородной цели может дорого обойтись работникам, которых лишат многих их законных прав. В частности, в индивидуальных договорах работодатели смогут устанавливать более долгий рабочий день, меньше минимальной зарплаты и даже упрощенные условия увольнения работника.

Следует отметить, что закон все же рекомендует работодателям учитывать при составлении индивидуальных договоров базовые нормы Кодекса законов о труде. В частности, речь идет о минимальной заработной плате, количестве рабочих часов в неделю, сроке отпуска и т.д. Но такая рекомендация действительно ни к чему не обязывает и окончательное решение все равно остается за руководителем.

Авторы закона утверждают, что некоторые предписания трудового законодательства Украины безнадежно устарели и не подходят под формат работы большого количества современных предприятий. Поэтому работодатели вынуждены договариваться об условиях труда со своими подчиненными неофициально, на словах, поскольку эти условия выходят за рамки КЗоТ (например, слишком длинный рабочий день). А это способствует тенизации рынка труда.

Если же работодатели получат право заключать с работниками официальные соглашения, в которых прописан индивидуальный рабочий график, заработная плата и т.д., это поможет вывести из тени значительную часть предприятий.

Пока законопроект с изменениями в трудовом законодательстве активно обсуждают эксперты. Часть из них видит в документе большие перспективы украинского рынка труда, другие – пренебрежение правами среднестатистического работника. Между тем, в Раде проект закона №5371 уже приняли за основу. А это значит, что его, пусть и с незначительными изменениями, все же воплотят в жизнь.