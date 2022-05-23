Составлен рейтинг лучших автомобилей в Украине на электричестве

Из-за дефицита горючего и безумных цен на АЗС украинцы все чаще задумываются над приобретением электрокара. Такое транспортное средство не нуждается ни в бензине, ни в дизеле, а заряжать его можно даже от домашней розетки.





Единственным недостатком электричек является небольшой запас хода на одном заряде. Поэтому отправляясь в длинную дорогу, приходится заранее планировать, где подзарядиться. Именно из-за этой особенности электрокаров автомобилисты часто сомневаются, ведь возможность ездить на длинные дистанции стала в военное время чуть ли не главной характеристикой транспортного средства.

Ведущие украинские эксперты составили рейтинг лучших электрокаров, представленных на отечественном рынке, оценив их по соотношению запаса хода и цены.

На первом городе оказался Nissan Leaf. Этот электрический хэтчбек уже несколько лет пользуется безумной популярностью в Украине. Запас хода автомобиля во время движения в смешанном режиме составляет 270 км. По городу он может проехать на одном заряде до 389 км. Стоимость новенького Nissan Leaf прямо из салона – 972 тыс. грн.

Вторым стал еще один электрический хэтчбек Renault Zoe. Новую модель в Украине сейчас приобрести невозможно, но доступны подержанные автомобили. Например, экземпляр 2019 года выпуска с запасом хода 400 км обойдется в 862,5 тыс. грн.

Корейский электрокар Hyundai Ioniq занял в почетном третьем месте. Его запас хода составляет 311 км, а цена – 999,6 тыс. грн. с минимальной комплектацией.

Четвертое место эксперты отдали внедорожнику Hyundai Kona. Его стоимость чуть больше 1 млн. грн. На одном заряде такой автомобиль проедет до 305 км.

Закрывает пятерку лучших электрокаров, доступных в Украине, британский кроссовер MG ZS EV. У него запас хода самый маленький из всех представленных моделей – всего 263 км. Стоит такой автомобиль у официального дилера от 959 тыс. грн.