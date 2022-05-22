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Евро штормит: курс валют на 23 мая

22.05.2022
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После затишья на выходные евро снова пошел вверх. В понедельник, 23 мая, Национальный банк Украины установил его курс на уровне 30 гривен и 91 копейки. Европейская валюта подорожала сразу на 15 копеек.


Не остались на месте другие европейские валюты. Польский Злотый 23 мая вырастет в цене до 6 гривен и 67 копеек, то есть прибавит 5 копеек по сравнению с выходными. Румынский лей подорожает на 3 копейки, до 6 гривен и 24 копеек.

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Американский Доллар продолжает стоять на месте. Его курс в среду составит 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 23 мая 2022

Код буквенныйКоличество единиц валютыНазвание валютыОфициальный курс
AUD1Австралийский доллар20,6496
AZN1Азербайджанский манат17,2422
BYN1Белорусский рубль10,6335
BGN1Болгарский лев15,8118
KRW100Она2,3071
HKD1Гонконгский доллар3,728
DKK1Датская крона4,1543
USD1Доллар США29,2549
EUR1Евро30,918
EGP1Египетский фунт1,6004
JPY10Йена2,2844
PLN1Злотый6,6705
INR10Индийская рупия3,7688
CAD1Канадский доллар22,8724
HRK1Куно4,1038
MXN1Мексиканское песо1,4698
MDL1Молдавский лей1,5274
ILS1Новый израильский шекель8,7532
NZD1Новозеландский доллар18,7231
NOK1Норвежская крона3,0165
ZAR1Ренд1,8508
RUB10Российский рубль4,836
RON1Румынский лей6,2489
IDR1000Рупия1,9975
SGD1Сингапурский доллар21,2146
XDR1СДР (специальные права заимствования)39,3094
KZT100Теньге6,8546
TRY1Турецкая лира1,8428
HUF100Форинт8,0779
GBP1Фунт стерлингов36,4823
CZK1Чешская крона1,2546
SEK1Шведская крона2,9471
CHF1Швейцарский франк30,1007
CNY1Юань Жэньминьби4,3814

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22.05.2022
1 хвилина на прочитання
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