Евро штормит: курс валют на 23 мая

После затишья на выходные евро снова пошел вверх. В понедельник, 23 мая, Национальный банк Украины установил его курс на уровне 30 гривен и 91 копейки. Европейская валюта подорожала сразу на 15 копеек.





Не остались на месте другие европейские валюты. Польский Злотый 23 мая вырастет в цене до 6 гривен и 67 копеек, то есть прибавит 5 копеек по сравнению с выходными. Румынский лей подорожает на 3 копейки, до 6 гривен и 24 копеек.

Американский Доллар продолжает стоять на месте. Его курс в среду составит 29 гривен и 25 копеек.