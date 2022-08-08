Італія знайшла альтернативу російському газу

В Італії запропонували використовувати сміття для виробництва газу – переробка відходів допоможе країні замінити російське паливо. Ідеєю виступив технологічний конгломерат Maire Tecnimont, повідомляє Bloomberg.





Компанія працює над рішенням, яке дозволить видобувати вуглець та водень із звалищних відходів. Надалі з них будуть вироблятися екологічно чисті хімікати та паливо. Конгломерат вже може реалізувати технологію переробки у промислових масштабах.

Виконавчий директор Maire Tecnimont Алессандро Берніні розповів, що щороку на звалища країни викидається близько 16 мільйонів тонн відходів, які не переробляються. За його словами, це сміття можна перетворити на синтетичний газ, щоб знизити залежність від іноземних енергоресурсів. Він додав, що за наявності 10 заводів, які щорічно перероблятимуть 600 тисяч тонн сміття, за п’ять років вони могли б виробляти 10 відсотків газу, необхідного для опалення та енергопостачання всієї країни.